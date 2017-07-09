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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۳:۴۱

تجلیل از محمدعلی کشاورز در هفدهمین جشن حافظ

تجلیل از محمدعلی کشاورز در هفدهمین جشن حافظ

در هفدهمین جشن حافظ از یک عمر فعالیت هنری محمدعلی کشاورز تجلیل به عمل می‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشن حافظ، هفدهمین جشن حافظ از یک عمر فعالیت هنری محمدعلی کشاورز تجلیل بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون تجلیل به عمل می‌آورد.

در دوره‌های گذشته جشن حافظ از یک عمر فعالیت هنری سعید پورصمیمی، نعمت حقیقی، ساموئل خاچیکیان، ناصر تقوایی، حمیده خیرآبادی، مهدی فتحی، ناصر طهماسب، عزت‌الله انتظامی، داریوش مهرجویی، جمشید مشایخی، منوچهر اسماعیلی، سعید راد، عبدالله اسکندری، مرضیه برومند و جمشید هاشم‌پور تجلیل شده است.

به پاس یک عمر فعالیت هنری و بازی در ده‌ها  فیلم و سریال و ثبت چندین نقش ماندگار با اجراهای متفاوت و جذاب، تندیس حافظ یک عمر فعالیت هنری هفدهمین جشن سینمایی و تلویزیونی دنیای تصویر به محمد علی کشاورز اهدا می‌شود.

کد مطلب 4025805

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