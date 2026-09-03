به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کیخا شامگاه پنجشنبه با حضور در قرارگاه رسانه‌ای سردار شهید نائینی در رشت، با گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام، اظهار کرد: یکی از تجلی‌گاه‌های نهضت مردم عزیز که با آغاز جنگ تحمیلی سوم و جنگ رمضان شکل گرفت و پس از شهادت آقا، مردم در کف خیابان‌ها حضور یافتند و خیابان‌ها را فتح کردند، امروز در رشت مقدس قابل مشاهده است؛ شهری شهیدپرور که هشت هزار شهید تقدیم کرده است.

وی افزود: این همان جایی است که روزی حاج قاسم برای مردم آن سخن گفت و رابطه عاطفی عمیقی میان ایشان و مردم شکل گرفت.

معاون امور استان‌های سازمان صدا و سیما با اشاره به تداوم حضور مردم در میدان، تصریح کرد: بعید می‌دانم در گذشته چنین اتفاقی را دیده باشیم و در آینده نیز بعید است ملتی در این تراز پیدا شود که یکصد و هشتاد و هفت شب در خیابان‌ها حضور داشته باشد؛ این یک اعجاز است و باید روایت شود.

کیخا با تأکید بر ضرورت نقش‌آفرینی رسانه‌ها در روایت این حماسه مردمی، گفت: شرط لازم برای پیروزی، حضور مردم است اما شرط کافی، روایت این بعثت توسط رسانه‌ای در تراز این حماسه است؛ رسانه‌ای که بتواند ابعاد مختلف این معجزه را روایت کند.

وی ادامه داد: در طول این یکصد و هشتاد و هفت شب، جلوه‌های شوق‌انگیز و فوق‌العاده جذابی از این بعثت را در سراسر کشور دیدم؛ از میناب و لامرد تا خوزستان و بوشهر، از مازندران و تبریز تا زاهدان و چابهار و از مشهد و یزد تا اصفهان و رشت، اتفاقات بی‌نظیری رقم خورده که رسانه‌ای می‌خواهد با صراحت این روایت را بیان و در تاریخ ثبت کند.

معاون امور استان‌های سازمان صدا و سیما خطاب به اصحاب رسانه اظهار کرد: روزی خواهد رسید که ما نیستیم و آیندگان از زبان شما و با قلم شما قصه این ملت مبعوث را خواهند خواند. این حرکت زینب‌وار، مأموریت رسانه‌هاست.

کیخا با بیان اینکه رسانه‌ها نیز همتراز مردم مبعوث شده‌اند، تصریح کرد: رسانه‌ها مأموریتی دارند که شاید خود ما قدر آن را ندانیم. اگر پای لانچر بودید، حتماً شهید می‌شدید، اما مأموریت شما در فراز آن لانچرها، همین میکروفن، دوربین، قلم و کاغذی است که قرار است این ملت و این بعثت را روایت کند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید نائینی و شهید آوینی، به خاطره‌ای از روزهای ابتدایی جنگ دوازده‌روزه اشاره کرد و گفت: شب اول جنگ، ساعت یک بامداد بود که ریاست سازمان تماس گرفت و خبر وقوع جنگ را اعلام کرد.

معاون امور استان‌های سازمان صدا و سیما ادامه داد: پس از اعلام شهادت سردار سلامی و مجروحیت سردار شمخانی، جلسه‌ای در دفتر رئیس سازمان با حضور شهید نائینی برگزار شد. ایشان با همان روحیه همیشگی و لبخند بر لب که در آن تلخی نیز نمایان بود، پیشنهاد داد هر حمله را با نام «موج» نامگذاری کنیم؛ موج یک، موج دو و موج سه که یادگار شهید نائینی است.

کیخا افزود: نام «وعده صادق» نیز که برای این عملیات انتخاب شد، از یادگارهای شهید نائینی بود.

وی با اشاره به جایگاه شهید آوینی در جریان رسانه‌ای انقلاب، اظهار کرد: امروز در این قرارگاه، روح شهید آوینی نیز حاضر است و راهی که شهید نائینی و شهید آوینی در عرصه روایت و رسانه آغاز کردند، همچنان ادامه دارد.

معاون امور استان‌های سازمان صدا و سیما در پایان تأکید کرد: آنچه امروز در میدان و در میان مردم در حال وقوع است، نیازمند روایتی در شأن این حماسه است و اصحاب رسانه باید این رسالت تاریخی را به‌درستی به انجام برسانند.