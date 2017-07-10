شناسایی ۵۰ هزار معتاد در گیلان/نابودی اندیشه جوان هدف دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، همایش «مشارکت، صیانت و گفتمان سازی اجتماعی» به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر ظهر دوشنبه و با حضور محمدحسین شاهکویی دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر گیلان، محمدرضا محسنی فرماندار و جمعی از مسئولان، مردم و بهبودیافتگان از بند اعتیاد در مجتمع فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شفت برگزار شد.

ضرورت آگاهی جامعه از خطرات موادمخدر

دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر گیلان در این همایش با بیان اینکه عملکرد دستگاه های انتظامی، امنیتی و نظامی در زمینه مبارزه با مواد مخدر کمتر به اطلاع مردم رسانده می شود، اظهار کرد : مواد مخدر شوک هزاره سوم و بزرگترین منکر در جهان است.

محمدحسین شاهکویی به فعالیت ۱۰ میلیون نفر به صورت مستقیم در تولید و توزیع موادمخدر در جهان اشاره کرد و افزود: برگزاری چنین همایش هایی سبب آگاهی سازی آحاد جامعه می شود.

وی گفت: هرچه اطلاع رسانی درباره خطرات و نتایج مصرف مواد به جامعه بیشتر شود رویکرد مبارزه و مقابله دراین باره مثبت تر است.

دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر گیلان با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی مبارزه با این موضوع از سوی مقام معظم رهبری، خاطرنشان کرد: رویکرد اجتماعی کردن مواد مخدر از اولویت های دولت در سال های اخیر است.

مهارت فرزند پروری اولویت مسئولان در حوزه پیشگیری از مصرف موادمخدر

وی با بیان اینکه در این زمینه تنها مقابله و مبارزه کافی نیست بلکه باید تقاضا در این حوزه کاهش یابد، تصریح کرد: افزایش توزیع و مصرف در ایران به این معنی است که تلاش خوبی در حوزه آموزش و آگاه سازی انجام نشده است.

شاهکویی با تأکید برضرورت برگزاری برنامه های آموزشی در سطح مدارس و دانشگاه ها، ادامه داد: یکی از مهم ترین برنامه های ما در این حوزه مهارت فرزند پروری در بین اولیاء است.

دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر گیلان با بیان اینکه مقام معظم رهبری مواد مخدر را اولین اولویت از پنج اولویت کاهش آسیب تعیین کرده اند، اظهار کرد: تقویت و حمایت سمن ها و نهادهای غیر دولتی برای پیشگیری و مبارزه و مقابله با این موضوع باید مدنظر مسئولان قرار گیرد.

وی با اشاره به استفاده سیاسی و اقتصادی از موضوع موادمخدر در جهان از سوی کشورهای استعماری، افزود: آمریکا و دول غربی با عنوان مبارزه با مواد مخدر وارد افغانستان شدند، که نه تنها سطح زیر کشت خشخاش و شاهدانه در این کشور کاهش نیافت بلکه هرساله شاهد افزایش کشت بوده ایم.

به گفته این مسئول درسال ۹۱ سطح زیر کشت خشخاش و شاهدانه در افغانستان ۵۸ هزار هکتار بوده که این میزان در سال ۹۵ به ۲۰۱ هزار هکتار رسیده است.

رشد ۱۹ درصدی معتادان در ایران طی ۱۰ سال گذشته

وی با بیان اینکه دشمنان و استکبار جهانی از مواد مخدر برای فروپاشی نظام اجتماعی با محوریت بنیان خانواده به ویژه آلوده کردن جوانان و نوجوانان جمهوری اسلامی ایران بهره گیری می کنند، گفت: امروزه سوادگران مرگ با استفاده از شیوه های جدید و از طریق فضای مجازی و سایبری اقدام به آموزش تولید و چگونگی توزیع مواد مخدر را به جوانان می دهند.

دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر گیلان به رشد ۱۹ درصدی رشد آمار معتادان طی۱۰سال گذشته در ایران اشاره کرد و یادآورشد: امروز باید تلاش کنیم تا نرخ رشد و شیوع مصرف در سطح جامعه کاهش یابد.

وی در ادامه با تأکید برضرورت تعامل و همکاری همه دستگاه ها به ویژه دستگاه های فرهنگی برای مبارزه، مقابله و پیشگیری با این معضل خانمان سوز، خاطرنشان کرد: افزایش تولید مواد صناعی و شیمیایی هشداری برای جوامع بشری است.

شاهکویی با بیان اینکه براساس آمار ۲۷۰ میلیون نفر در سراسر جهان برای یک بار موادمخدر و روانگردان ها را مصرف کرده اند، تصریح کرد: در استان گیلان ۵۰ هزار معتاد شناسایی شده که خوشبختانه حدود ۴۷ هزار نفر از این افراد در مراکز درمان سرپایی و کمپ ترک اعتیاد در حال درمان هستند.

وی همچنین با اشاره به فعالیت و اقدامات دستگاه های امنیتی، نظامی، سپاه و بسیج و سایر دستگاه ها در این حوزه اشاره کرد و یادآورشد: در دو هفته گذشته ۱۳ تُن انواع مواد مخدر در کشور کشف شده است.

دبیرشورای مبارزه با موادمخدر گیلان با بیان اینکه روزانه هشت نفر از هموطنان براثر مصرف موادمخدر جان خود را از دست می دهند، افزود: در این راستا مهم ترین وظیفه برعهده خانواده ها و والدین بوده که باید بر نوع رفتار فرزندان خود در خانه و جامعه کنترل و نظارت درست داشته باشند.

نابودی فکر و اندیشه جوان جامعه هدف سوادگران و قدرت های جهانی

فرماندار شفت نیز در ادامه این همایش با بیان اینکه برگزاری چنین همایش هایی باید از جنبه گزارش کار خارج شود، اظهار کرد: ارائه راهکار مناسب در حوزه پیشگیری، مبارزه و مقابله با پدیده اعتیاد باید خروجی چنین برنامه های شود.

محمدرضا محسنی با اشاره به اینکه باید به صورت تخصصی به موضوع مواد مخدر نگاه شود، افزود: تولید و توزیع ۷۰۰ نوع موادمخدر در جهان و تبدیل آن به یک کالای لوکس سبب گرایش قشر نوجوان و جوان به این سمت می شود.

وی با اشاره به اینکه بحث موادمخدر دیگر یک مشکل نبوده بلکه به یک تهدید تبدیل شده است، گفت: امروز افراد پشت پرده این سوداگری دیگر به فکر کسب سود نبوده بلکه از این حربه برای هدف قرار دادن جوانان و نوجوانان سایر کشورها استفاده می کنند.

به گفته این مسئول، جوانان قدرت و انرژی و تفکر رشد و توسعه هرجامعه ای محسوب می شوند که یکی از برنامه های قدرت های جهانی در بحث موادمخدر گرفتن این قدرت اندیشه و تفکر و انرژی از جامعه است.

فرماندار شفت با بیان اینکه متاسفانه امروز شاهد تسری این تجارت به مدارس و دانشگاه ها هستیم، تصریح کرد: توجه به پیشگیری در حوزه موادمخدر باید در رأس فعالیت این حوزه از سوی مسئولان قرار گیرد.

محسنی در ادامه توجه به حوزه آموزشی در زمینه مبارزه با موادمخدر را بسیار مهم برشمرد و خاطرنشان کرد: آموزش و آگاهی دادن به جامعه به ویژه خانواده ها نتایج مثبتی به دنبال خواهد داشت.

در پایان از تلاشگران عرصه مبارزه با موادمخدر و تعدادی از بهبودیافتگان اعتیاد با اهدای هدایایی تقدیر و تشکر شد.