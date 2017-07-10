یزد میزبان دوازدهمین جشنواره ملی فیلم رضوی/شرکت ۱۱ فیلم از یزد

به گزارش خبرنگار مهر، علی غیاثی ندوشن ظهر امروز در نشستی خبری با اشاره به اینکه فعالیت دبیرخانه جشنواره فیلم مستند و داستانی رضوی از مدت‌ها پیش فعالیت خود را آغاز کرده است، اظهار داشت: پس از انتشار فراخوان ارسال فیلم به دبیرخانه جشنواره، آثار هنرمندان از سراسر کشور به یزد ارسال شد.

وی بیان کرد: با توجه به مهلت تعیین شده برای ارسال اثر، ۴۰۷ فیلم به دبیرخانه جشنواره فیلم رضوی در یزد رسید که ۱۵۳ فیلم مستند و بقیه فیلم‌ها داستانی بوده است.

غیاثی ندوشن با بیان اینکه به جز سه استان، هنرمندان همه استان‌های کشور در این جشنواره شرکت کردند، عنوان کرد: استان‌های تهران، قم و یزد به ترتیب بیشترین آثار را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کردند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد یادآور شد: استان تهران با ۵۰ اثر، قم با ۴۰ اثر و یزد با ۳۳ اثر در این جشنواره شرکت کرده است.

وی با اشاره به اینکه امسال جشنواره از لحاظ فنی و تخصصی همچنین از نظر محتوایی شرایطی بهتر از سال‌های قبل خواهد داشت، افزود: اطلاع رسانی جشنواره نیز توسط یک تیم متخصص انجام می‌شود و امیدواریم امسال بتوانیم شاهد بازتاب بسیار خوب تلاش‌هایی باشیم که در جشنواره فیلم مستند و داستانی رضوی صورت می گیرد.

غیاثی ندوشن همچنین ابراز امیدواری کرد: هنرمندان یزدی امسال در کنار دیگر هنرمندان از سراسر کشور بدرخشند و آثار آنها قوی‌تر از سال‌های گذشته با آثار هنرمندان سایر استان‌ها رقابت کند.