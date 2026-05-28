۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰

رونمایی از پوستر جشنواره فیلم رضوی مقارن با عید قربان در حرم رضوی

پوستر پانزدهمین جشنواره ملی فیلم رضوی در روز عید سعید قربان طی مراسمی در حرم مطهر رضوی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، پوستر پانزدهمین جشنواره ملی فیلم رضوی عصر چهارشنبه ۶ خرداد با حضور بهروز شعیبی دبیر جشنواره و مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران، فرشید فلاح مدیرعامل بنیاد بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع)، حجت‌الاسلام عباس دانشی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، حجت طباطبایی مدیرکل حوزه ریاست سازمان سینمایی، محمد احیایی رییس امور فرهنگی و اجتماعی معاون اول ریاست جمهوری و محسن هوشمند رئیس مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی در حرم مطهر رضوی رونمایی شد.

در این مراسم جمعی از مدیران این رویداد، دست‌اندرکاران اجرایی جشنواره و فعالان رسانه و سینما حضور داشتند.

پوستر پانزدهمین جشنواره ملی فیلم رضوی تحت مدیریت هنری روح‌الله موحدی، توسط شکوفه بیاتی طراحی شده و خوشنویسی آن را مسعود شکیبایی به انجام رسانده است.

بخشی از کارگاه‌های‌ منتورینگ‌ بخش ایده این دوره جشنواره طی روزهای ۶ تا ۸ خرداد در مشهد مقدس در حال برگزاری است.

این جشنواره با نگاهی معطوف بر هویت دینی-ملی ساکنان ایران زمین، به منظور ارج نهادن و بزرگداشت فرهنگ غنی ایرانی-اسلامی و جایگاه ویژه امام‌ رضا (ع) در نزد ایرانیان و شیعیان، برگزار می‌شود.

پانزدهمین دوره جشنواره ملی فیلم رضوی توسط انجمن سینمای جوانان ایران، بنیاد بین‌المللی امام رضا (ع)، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد، مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی و استانداری یزد نیمه دوم دی سال جاری به دبیری بهروز شعیبی در یزد برگزار خواهد شد.

فریبرز دارایی

