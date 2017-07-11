به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون، دهقانی در تلاش برای دست یافتن به هدف بزرگی وارد قصر حاکم میشود، اما او در دل دالانهای پیچ در پیچ قصر گم میشود و مخاطبان باید به او کمک کنند تا با حل معماها راه اصلی را پیدا کند.
این بازی فکری و معمایی از سوی پریناز شجره نوشته و تصویرگری شده است. شجره و سیانوش نصیریزیبا کارگردانی اثر را بر عهده داشتهاند.
شیوه نصب و اجرای بازی برای مخاطبان آن که باید بالای هشت سال سن داشته باشند بر روی جعبهی آن توضیح داده شده است.
امیرحسن سلامزاده به عنوان ناظر پروژه این اثر را همراهی کرده است و علاقهمندان میتوانند این بازی را به قیمت ۱۰هزار تومان خریداری کنند.
شمارگان این اثر ۱۰هزار نسخه است و موسیقی را نیما عظیمینژادی و انیمیشن را سیانوش نصیریزیبا بر عهده داشتهاند و ناظر کیفی آن اعظم سروریان است.
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