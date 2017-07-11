شمار قربانیان وبا در یمن به ۱۷۳۲ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، سازمان بهداشت جهانی با انتشار آماری درباره آخرین تلفات بیماری وبا در یمن اعلام کرد: از ۲۷ آوریل سال جاری میلادی که شیوع بیماری وبا در یمن اعلام شد تا کنون بیش از ۳۱۳ هزار و ۵۳۸ مورد مشکوک ابتلا به این بیماری در ۲۱ استان این کشور مشاهده شده و تعداد قربانیان در مناطق مختلف به ۱۷۳۲ نفر رسیده است.

در این راستا سازمان پزشکان بدون مرز نیز روز گذشته اعلام کرد بیماری وبا اغلب در استان حجه بدلیل وجود ده ها هزار آواره و کمبود آب آشامیدنی ثبت شده است.

لازم به ذکر است، با توجه به ادامه تهاجم عربستان به کشور یمن نزدیک به ۳ میلیون نفر از مردم این کشور آواره شده و بالتبع به دلیل عدم دسترسی به آب آشامیدنی و عدم جمع آوری زباله ها، مردم این کشور هر روز در معرض خطر مبتلا به بیماری مهلک وبا قرار دارند.