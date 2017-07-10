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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۸:۴۳

ابتلای ۳۰۰ هزار یمنی به وبا طی ۳ماه گذشته

ابتلای ۳۰۰ هزار یمنی به وبا طی ۳ماه گذشته

صلیب سرخ جهانی از ابتلای بیش از ۳۰۰ هزار یمنی به بیماری وبا طی ۳ ماه گذشته ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، صلیب سرخ جهانی اعلام کرد که بیش از ۳۰۰ هزار یمنی از زمان فراگیر شدن وبا در این کشور طی ۳ ماه گذشته دست کم ۳۰۰ هزار یمنی به این بیماری مبتلا شده اند که این مساله به مثابه یک فاجعه بهداشتی است که این کشور فقیر درگیر جنگ و بحران اقتصادی و قحطی را درنوردیده است.

رابرت ماردینی مدیر منطقه ای صلیب سرخ جهانی در توییت خود نوشت که ۳۰۰ هزار مورد ابتلا به وبا و ثبت ۷ هزار مورد جدید به صورت روزانه بسیار نگران کننده است.

سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده بود که تا تاریخ ۷ ژوئیه ۲۹۷ هزار و ۴۳۷ مورد ابتلا به وبا و ۱۷۰۶ فوتی در یمن ثبت شده است.

کد مطلب 4027226

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