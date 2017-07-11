مقاومت قرچک در برابر فرش آراء مشهد به تساوی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر سه شنبه و از سری مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور، دو تیم مقامت قرچک و فرش آراء مشهد در مجموعه ورزشی شهید بهشتی مشهد به مصاف یکدیگر رفتند.

در این مسابقه توسط علی مسعودی توانست برای فرش آراء اولین گل را به ثمر برساند. تیم مقاومت قرچک بعد از دریافت گل، بازی را در دست گرفته و توانست توسط علی رهنم بازی را به تساوی بکشاند.

در دقایق پایانی نخست این دیدار مصطفی طیبی از نقطه پنالتی دومین گل فرش آرا را وارد دروازه حریف کرد تا دو تیم با نتیجه ۲ بر یک به سود فرش آراء مشهد به رختکن بروند.

اما این پایان کار نبود و تیم مقاومت قرچک نیمه مربی ها را با برنامه تر بهتر آغاز کرد و توانست توسط بهنام فعال بازی را مجددا به تساوی بکشاند.

این مسابقه در نهایت با نتیجه ۲ بر ۲ به پایان رسید.