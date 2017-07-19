۵G ایرانسل با حضور وزیر ارتباطات رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در مراسم رونمایی از پروژه های ایرانسل در فاز سوم شبکه ملی اطلاعات، با بیان این که باید زیرساخت‌های ICT بستری برای تحول صنعت و سایر حوزه‌ها باشد، گفت: تکنولوژی ما باید علاوه بر خدمت در حوزه خودمان، در حوزه‌های صنعتی نیز متمرکز باشد و برای این کار لزوم سرمایه‌گذاری خارجی احساس می‌شود.

وی با تاکید بر لزوم استفاده از IT در صنعت و سایر حوزه‌ها افزود: امروز اینترنت، کلود و ۵G همه در خدمت صنعت قرار گرفته است و ما باید بستری باشیم برای تحول صنعت کشور. با زیرساختی که امروز آماده شده می‌توانیم در صنعت جهش داشته باشیم و این آمادگی باید در وزارت ارتباطات وجود داشته باشد.

همچنین دزفولی، مدیر عامل ایرانسل هم در مراسم گفت: یکی از دستاورد های شبکه ملی اطلاعات محاسبه ترافیک داخل با تعرفه نیم‌بهاست.

وی با اشاره به بهره برداری آزمایشی از نخستین شبکه رادیویی مبتنی بر تکنیک‌های ۵G افزود: اینکه تا به امروز ادعای ۵G نکرده‌ایم به این دلیل بوده که هنوز پروانه آن صادر نشده و استانداردهای آن در داخل کشور معرفی نشده‌اند ولی امروز در حضور وزیر ارتباطات از آخرین فناوری روز ۵G رونمایی می‌کنیم.

مدیر عامل ایرانسل همچنین گفت: این پروژه از مهرماه ۱۳۹۵ به صورت آزمایشی انجام شده و با دانشگاه ‌ها در این خصوص همکاری کرده و در ابتدای ۱۳۹۶ نیز تفاهم‌نامه‌ای برای توسعه ۵G با یکی از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مخابراتی نهایی کرده‌ایم.