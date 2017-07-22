نتایج انتخابات نظام پزشکی استان کرمانشاه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اعلام این خبر گفت: براساس شمارش آراء آقایان دکتر فریبرز ایمانی با ۳۷۷ رأی، دکتر فتاح فرخی با ۳۵۳ رأی، دکتر بهمن روشنی با ۳۴۷ رأی، دکتر علی رضا راسخی با ۳۴۵ رأی، دکتر سیدرضا باقری باوندپوری با ۳۲۰ رأی، دکتر سعید عزیزپور با ۲۸۹ رأی، دکتر مسعود قلعه سفیدی با ۲۸۵ رأی، دکتر سیامک دانیالی با ۲۸۴ رأی دکتر رضا منصوری با ۲۶۶ رأی و دکتر محمد باقر حیدری با ۲۴۲ رأی ده منتخب پزشکان در این دوره از انتخابات هستند.

دکتر ساره محمدی افزود: در گروه داروسازان دکتر شهرام افضلی با ۵۹ رأی و دکتر میثم فرجاد با ۵۷ رأی منتخب شده و در گروه دندانپزشکان دکتر فرزاد رضایی با ۱۲۹ رأی و دکتر سیدعلی ناصری با ۱۱۹ رأی از سوی دندانپزشکان انتخاب شدند.

وی در مورد سایر منتخبان گفت: در گروه کارشناسان خانم نوشین افتخاری با ۹۵ رأی، در گروه علوم آزمایشگاهی دکتر سید قاسم میربهاری با ۲۳ رأی و در گروه مامایی نوشین زنده زبان با ۱۳۳ رأی جزو برگزیده شدگان انتخابات این دوره هستند.

وی همچنین درخصوص حوزه اسلام آبادغرب گفت: در گروه پزشکان آقایان دکتر علی ظهرابی ۶۰ رأی، دکتر مصطفی نظری ۵۸ رأی، دکتر عزت ا... شاهمرادی ۵۲ رأی، دکتر علی اشرف حسینی ۴۲ رأی، دکتر فرهاد باقری ۴۰ رأی، دکتر ایلخان رضایی ۳۸ رأی، دکتر حیدر ویسی ۳۰ رأی، دکتر محمد ملکی ورکی ۵ رأی، در گروه دندانپزشکان دکتر نوراله طهوری ۸ رأی، در گروه لیسانسه های پروانه دار مجید معراجی ۱۳ رأی و در گروه ماماها لیلا اسلامی منش ۹ رأی حائز بیشترین آراء شدند.