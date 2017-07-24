دومین مشاور معاون توسعه و فناوری صداوسیما منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا علیدادی معاون توسعه و فناوری رسانه سازمان صداوسیما در حکمی منوچهر آسنجرانی را به عنوان دیگر مشاور خود منصوب کرد.

در حکم وی آمده است: «نظر به تجارب و تعهد جنابعالی به موجب این حکم به عنوان مشاور معاون توسعه و فناوری رسانه منصوب می شوید.

انتظار می رود با استفاده از تجارب ارزشمند موجور نسبت به هماهنگی موارد مرتبط اقدام فرمایید.

دوام توفیقات جنابعالی در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تحقق منویات مقام معظم رهبری را از خداوند تبارک و تعالی مسالت می نمایم.»

علیدادی معاون توسعه و فناوری رسانه سازمان صداوسیما به تازگی در حکمی ابوالفضل صالحی را به عنوان مشاور خود منصوب کرده بود.