تحقق یکپارچگی خدمات و همگرایی دستگاه ها با دولت الکترونیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رضا باقری اصل درباره دولت الکترونیک و فعالیت هایی که در این حوزه انجام شده است، گفت : موضوع دولت الکترونیک، یکپارچگی خدمات و همگرایی دستگاه ها برای ارایه سرویس است .

وی با اشاره به اینکه دستگاه های اجرایی در این زمینه به حدی از بلوغ رسیده اند، افزود : دستگاه های اجرایی تا جایی که نیاز به تبادل اطلاعات و سرویس با دستگاه های دیگر ندارند تا انتهای کار به مردم سرویس مناسبی ارایه می کنند و در یک مدل تراکنشی کامل می توانند تبادل داشته باشند.

ضعف دستگاهها در تبادل سرویس ها با سایر دستگاهها است

باقری اصل تصریح کرد: دستگاه های اجرایی در جایی ضعیف عمل می کنند و یا متوقف می شوند که نیازمند تبادل اطلاعات و سرویس با بقیه دستگاه ها هستند و این توقف فقط زیرساختی نیست و در یکپارچه کردن در بستر مدیریت، سیاست گذاری استانداردهای اطلاعات ، حکمرانی اطلاعات و در نهایت شبکه، اطلاعات و سرویس ها نیز وجود دارد.

وی در ادامه به حضور دولت الکترونیک در نمایشگاه الکامپ نیز اشاره کرد و اظهار داشت: برای دومین سال متوالی در دولت یازدهم سالنی به دولت الکترونیک در نمایشگاه الکامپ اختصاص یافت و دستگاه ها با فعالیت هایی که بر اساس مصوبه نقشه اجرایی دولت الکترونیک انجام داده بودند در این سالن حضور داشتند.

ارائه زیرساختهای دولت الکترونیک توسط سازمان فناوری اطلاعات

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات تاکید کرد: سازمان فناوری اطلاعات بنا بر احکام قانونی و احکام قانون برنامه ششم توسعه مکلف شده است تا مسیر و زیرساخت های این یکپارچگی را فراهم کند و از این جهت این سالن با این ویژگی تداعی کننده این مفهوم بود .

وی با بیان اینکه مفهوم راه اندازی این سالن در الکامپ نشان دهنده بحث یکپارچگی دولت است، افزود: دستگاه هایی که درحوزه دولت الکترونیک پیشرو بوده اند در بر پایی این سالن مشارکت کردند و با ارایه سرویس های خود، جسارت ارایه سرویس در یک بستر یکپارچه را از خود نشان دادند.

باقری اصل تاکید کرد: حتی اگر به عنوان یک کاربر هم به این سالن مراجعه می کردیم متوجه تغییر نگرش دستگاه های حاضر در این سالن به سمت یکپارچگی می شدیم.

برگزاری جلسه هماهنگی با دستگاه ها برای افتتاح دولت الکترونیک و همراه

وی با بیان اینکه همه این حرکت ها نوید این را می دهد که بتوانیم فاز اجرایی دولت الکترونیک و یکپارچه خدمت محور را عملیاتی کنیم، تاکیدکرد : با دستور وزیر ارتباطات ، جلسه هماهنگی با دستگاه های مرتبط با این موضوع برگزار شده است و در این جلسه فعالیت هایی که برای خدمت محوری و یکپارچه سازی در دولت الکترونیک انجام شد را، با دستگاه های اجرایی مرور کردیم و با هماهنگی های انجام شده، فاز اول توسعه دولت الکترونیک هفته آینده افتتاح می شود.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات در زمینه نحوه اطلاع رسانی خدمات ارایه شده توسط دستگاه های دولتی نیز گفت : خدمات دولت به چند دسته ، خدمات دولت به دولت ، خدمات دولت به کسب و کارها و دولت به مردم تقسیم می شود ، البته سرویس دولت به کارمندان هم در این حوزه وجود دارد.

وی خاطر نشان کرد: هر دسته از این خدمات وقتی نمود عینی پیدا می کند که نخست کار مردم تسهیل شده باشد و دوم اینکه مردم بتوانند از یک پنجره واحد، دسترسی خود را به این خدمت داشته باشند.

باقری اصل به همکاری با سازمان امور استخدامی در این حوزه اشاره کرد و گفت: بر این اساس خدمات دستگاه های اجرایی با همکاری سازمان امور استخدامی، برای نخستین بار در کشور احصا شد و باز مهندسی دستگاه های اجرایی کشور هم بر اساس شناسنامه خدمات، انجام می شود .

راه اندازی درگاه ملی دولت هوشمند

وی اظهار داشت: شناسایی پنجره ای واحدی که از طریق آن خدمت ارایه می شود ، گام بعدی بود که برای این هدف، درگاهی به نام درگاه ملی دولت هوشمند راه اندازی شد ، بطوریکه از طریق این درگاه شناسنامه خدمات دستگاه ها به عرضه عموم گذاشته شود تا سرویس های که فعال می شود در این پورتال قابل نمایش باشد .

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات کار پوشه و دولت همراه را دوگام اساسی دیگر در این حوزه عنوان کرد که باعث نمود عینی خدمات یکپارچه برای مردم می شود .

وی با اشاره به افزایش تعداد کاربران اینترنت پرسرعت از ۳.۵ میلیون به ۵۰ میلیون کاربر پرسرعت نیز خاطر نشان کرد : این نویدی است برای اینکه خدمات را ،در بستر یکپارچه بر روی تلفن همراه هوشمند ارایه کنیم و همچنین بستری برای دستگاه های اجرایی است که تاکنون برای ارتباط با مردم و ارایه سرویس به آنها از روش های حضوری ، دفاتر پیشخوان ، وب سایت و پیامک استفاده می کردند.

طرح کار پوشه ایرانیان به صورت آزمایشی درحال اجرا است

باقری اصل به کار پوشه ایرانیان به عنوان گام نخست در این زمینه اشاره کرد و گفت: در کارپوشه ایرانیان برای هر کاربر ایرانی یک کارپوشه ساخته می شود و به این صورت تمام ایرانیان می توانند کارپوشه داشته باشند و برای انجام این کار با دریافت اثر انگشت و احراز هویت به سادگی این کارپوشه ایجاد می شود و بعد از ثبت نام از دستگاه ها برای کاربر پیامک ارسال می شود که این طرح در حال حاضر به صورت آزمایشی در حال اجرا است.

وی تصریح کرد: موضوع کارپوشه در بستر دولت همراه دیده شده است و از طریق پیام هایی که در این کارپوشه ارسال می شود می تواند ابلاغ یا نتیجه یک فرآیند و یا درخواست مجوز و نتیجه آن به فرد اعلام شود و همچنین تقاضای مدرک تحصیلی و یا پیگیری کاری در دستگاه و اداره ای باشد.

دولت همراه و ارایه سرویس های یکپارچه در بستر تلفن همراه

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گام دوم در این زمینه را دولت همراه اعلام کرد و اظهار داشت: دولت همراه سامانه ای است که در این سامانه سرویس های واحدی که دستگاه ها ارایه می کردند به صورت یکپارچه در بستر تلفن همراه قرار می گیرد ، به طور مثال در پرداخت قبض به صورت یکپارچه و با همان بستر بانکی موجود عمل می شود .

ارائه بستر بازار اپلیکیشن ها در دولت همراه

وی با تاکید بر اینکه ودر دولت همراه، بستری هم مانند بازارهای اپلیکیشن ها ایجاد شده است، افزود: تمام نرم افزارهای دولت، که احراز اصالت و تمامیت داده ای ، کیفی و امنیتی می شود؛ بر روی این بستر قرار می گیرد و مردم با اطمینان خاطر می توانند از آن استفاده کنند.

باقری اصل با اشاره به فعالیت های انجام شده در این حوزه، تاکید کرد: عملا بستر یکپارچه در آینده ای نزدیک، فعال می شود و با پیوستن دستگاه های مختلف به آن در دولت الکترونیک، آماده ارایه سرویس به مردم است.