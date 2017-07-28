به گزارش خبرنگار مهر، بررسی محصولات نانو و ارائه تاییدیه نانو مقیاس به آنها از جمله فعالیت های مهم ستاد توسعه فناوری نانو از ۳ سال گذشته بوده است. در واقع بررسی مواد و محصولات تولید و عرضه‌شده در حوزه فناوری نانو، سبب شفافیت بازار محصولات نانو شده و به‌ ارتقای کیفی این محصولات و افزایش اعتماد مصرف کنندگان کمک می‌کند.

یکی از این محصولات که توسط یک شرکت دانش بنیان به تولید رسیده، رنگ نانو آنتی باکتریال است.

یکی از بزرگ‌ترین از مهم‌ترین عوامل انتشار و انتقال بیماری‌ها سطوح دیوارها، کف ساختمان‌ها، مراکز تفریحی و عمومی و سطوح تجهیزات مورد استفاده عموم است. امروزه در کشورهای پیشرفته دنیا استفاده از پوشش‌ها و روکش‌های آنتی باکتریال به عنوان یک امر ضروری به تمامی بخش‌ها از جمله بیمارستان‌ها، آشپزخانه‌ها، رستوران‌ها و…. اعلام شده و در ساختمان‌های در دست ساخت به عنوان امری بدیهی و لازم الاجرا است.

از این رو محققان کشور موفق شدند رنگ هایی با خاصیت آنتی باکتریالی را با فناوری نانو به تولید برسانند تا در اماکنی مانند بیمارستان ها، ادارات و ... استفاده شود و از انتقال بیماریها جلوگیری شود.

این نانو رنگ اکریلیک پایه آب با کیفیت بالا است که با استفاده از نانوذرات نقره، خاصیت منحصر به فرد آنتی باکتریال به آن اضافه شده است.