به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ شهبازی بعدازظهر پنج‌شنبه در جلسه ستاد اربعین اردبیل تصریح کرد: سال گذشته حدود ۱۰ هزار زائر از اردبیل در این مراسم حضور داشتند.

وی افزود: کمیته‌های ستاد اربعین در استان فعال شده و به منظور اجرای برنامه‌ها حتی ریالی از اعتبارات دولتی استفاده نمی‌شود.

مدیرکل انتظامی استانداری اردبیل تأکید کرد: مرز خروجی تعیین شده برای اردبیل مرز خسروی است و علاوه بر ۱۰ هزار زائر اردبیلی هزار و ۲۰۰ تبعه آذری نیز از اردبیل به کربلا عازم می‌شوند.

شهبازی در خصوص محل اسکان زوار افزود: سال گذشته دیوانیه، سامرا، بیله سوار و امامزاده سید صدرالدین محل اسکان بود که امسال با تداوم اسکان در بیله سوار و امام‌زاده سید صدرالدین محل اسکان به شهر سید محمد تغییر یافته است.

وی با بیان اینکه صدور ویزا از شهر تبریز انجام می‌شود اضافه کرد: ۹ کارگروه فعالیت خود را آغاز کرده تا برای اربعین حسینی خدمات مطلوبی ارائه شود.