دو ابهامی که در مورد مجتبی جباری وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از آنکه مسئولان ایفمارک اعلام کردند اطلاعاتشان محرمانه است و نمی توانند وضعیت مصدومیت بازیکنان را اعلام رسمی کنند و تنها می توانند به صورت محرمانه اطلاعات را به فدراسیون و باشگاه اطلاع بدهند، خیلی ها دنبال این موضوع رفتند که ببینند وضعیت پزشکی مجتبی جباری چگونه بوده است.

در قدم بعدی اما مسئولان سازمان لیگ هم از پاسخگویی در این رابطه در مواجهه با رسانه ها خود داری کردند تا وضعیت جباری همچنان بی پاسخ بماند و کسی نداند که کار او به کجا می رسد. این ابهام وقتی اسرار آمیزتر شد که جباری با استقلال به آبادان هم نرفت و گفتند کارت بازی او صادر نشده است.

حمایت منصوریان از جباری در کلام البته همه را امیدوار کرد که جباری در ادامه با استقلال خواهد بود اما مصدومیت و خبر ممنوعه آن تنها مشکل همراهی جباری با استقلال نبوده و نیست بلکه موضوع دیگری هم وجود دارد به نام لیست.

لیست استقلال کاملا پر است و جا ندارد. در نتیجه استقلال باید یک نفر را از لیست خارج کند و نظر منصوریان برای این کار روی مگویان است که این موضوع هم مشکل را بیشتر می کند چون قرارداد مگویان با استقلال به گونه ای است که برای خارج کردن او از لیست باید هم پول پارسال او را پرداخت کنند(ظاهرا بیشتر قراردادش را طلب دارد) هم باید نیمی از قرارداد امسالش را هم به وی بدهند که این با توجه به شرایط مالی استقلال بسیار سخت است و زمان بر.

در واقع در مجموعه استقلال کشمکشی برای جباری وجود دارد و البته باید دید گزارش ایفمارک در نهایت چگونه بوده است و آیا استقلال می تواند مگویان را خارج و جباری را وارد لیست کند؟