۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۲۵

مدیرکل حج و زیارت هرمزگان:

اولین گروه زائران حج از هرمزگان عازم عربستان شدند

بندرعباس - مدیرکل حج و زیارت هرمزگان گفت: نخستین کاروان زائران حج تمتع از هرمزگان، فرودگاه بین المللی بندرعباس را به مقصد مدینه ترک کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، امان الله ماندگاری صبح یکشنبه در مراسم اعزام اولین کاروان حج تمتع از استان هرمزگان در جمع خبرنگاران بیان داشت: فردا ۲۷۰ نفر با یک پرواز به سرزمین وحی اعزام می‌شوند. امسال هزار و ۶۱۹ نفر با ۱۱ کاروان و ۶ پرواز در روزهای ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ مرداد به مناسک حج ابراهیمی مشرف خواهند شد.

مدیرحج و زیارت استان افزود: ۸۰۲ نفر از زائران مرد و ۸۱۷ نفر زن هستند. جوانترین زائر هرمزگانی ۱۳ سال و مسن‌ترین آن‌ها ۹۸ سال دارند.

وی با اشاره به مدت سفر ۳۶ تا ۳۷ روز زائران افزود: زائران پس از اقامت ۵ روزه در مدینه، ۳۲ روز در مکه حضور خواهند داشت و ۱۵ و ۱۶ شهریور به میهن اسلامی بازمی گردنند.

ماندگاری جوان ترین زائر امسال هرمزگان را یک دختر ۱۳ساله و مسن ترین زائر را مردی ۹۸ساله معرفی کرد. عنوان کرد: بر اساس اعلام سازمان حج و زیارت هرمزگان تمام اقدام های اولیه و لازم از جمله واکسن، آموزش مناسک حج و کلاس های توجیهی برای این تعداد زائر انجام شده و محل اسکان آن ها در مکه و مدینه فراهم است.

وی خاطرنشان کرد: کاروان ها هشتم تا دهم مردادماه سالجاری از این استان به حج تمتع اعزام می شوند و پنج روز در مدینه و ۲۷ روز در مکه اقامت دارند. پرواز برگشت حاجیان هرمزگان ۱۶ و ۱۷ شهریورماه سالجاری انجام می شود.

وی افزود: افرادی که سال ۱۳۸۵ اقدام به نام نویسی برای حج تمتع کرده اند، امسال به سرزمین وحی مشرف می شوند. بر اساس توافق سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران و کشور عربستان، امسال حدود ۸۶ هزار زائر ایرانی به تدریج از دهه نخست مردادماه عازم حج تمتع خواهند شد.

