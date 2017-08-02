زمین گرم تر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام دانشمندان دانشگاه واشنگتن، جهان تا پایان قرن حداقل ۲ درجه سانتیگراد گرم تر خواهد شد.

به گفته محققان، شاید این میزان افزایش خیلی زیاد به نظر نرسد، اما نشان دهنده یک «نقطه اوج» طولانی مدت برای تغییر آب و هوا است.

آدریان رفتری، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «افزایش بیش از دو درجه ای دمای کره زمین می تواند پیامدهای ناگواری برای ساکنان آن به همراه داشته باشد.»

وی تاکید کرد: «تحلیل های ما نشان می دهد سقف تعیین شده در توافق پاریس بر اساس دو درجه افزایش دما، تنها در خوش بینانه ترین حالت تحقق می یابد. ممکن است این هدف محقق شود، اما فقط تلاش مستمر ۸۰ ساله در تمام بخش ها می تواند دستیابی به این هدف را میسر سازد.»

به گفته محققان، تنها ۱ درصد احتمال دارد گرمایش کره زمین طبق توافق ۲۰۱۶ پاریس، تا ۱.۶ درجه سانتیگراد محدود شود.

طبق محاسبه پژوهشگران، ۹۰ درصد احتمال دارد که دمای هوا بین ۲ تا ۴.۹ درجه سانتیگراد تا سال ۲۱۰۰ افزایش یابد.