https://mehrnews.com/x3drJf ۵ آبان ۱۴۰۵، ۰:۴۰ کد مطلب 6990988 استانها مرکزی استانها مرکزی ۵ آبان ۱۴۰۵، ۰:۴۰ روایت ایستادگی در قلب ایران؛ ۲۴۰ شب خروش مردم دیار آفتاب اراک- در این ویدئو ایستادگی مردم دیار آفتاب در شب دویست و چهلم تجدید میثاق با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6990988 کپی شد مطالب مرتبط دویست و چهلمین اجتماع حماسی مردم محلات در تجدیدمیثاق با رهبری شکوه حضور مردم دیار آفتاب در شب ۲۳۹ تجدیدبیعت با رهبر انقلاب شب ۲۳۸ بیعت فاطمی با ولایت؛ طنین نوای عهد و مقاومت مردم اراک برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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