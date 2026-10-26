  1. استانها
  2. مرکزی
۵ آبان ۱۴۰۵، ۰:۴۰

روایت ایستادگی در قلب ایران؛ ۲۴۰ شب خروش مردم دیار آفتاب

روایت ایستادگی در قلب ایران؛ ۲۴۰ شب خروش مردم دیار آفتاب

اراک- در این ویدئو ایستادگی مردم دیار آفتاب در شب دویست و چهلم تجدید میثاق با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید.

دریافت 7 MB
کد مطلب 6990988

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها