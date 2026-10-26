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۵ آبان ۱۴۰۵، ۰:۳۹

۲۴۰ شب پایداری؛ تجدیدعهد مردم خمین با آرمان‌های انقلاب

۲۴۰ شب پایداری؛ تجدیدعهد مردم خمین با آرمان‌های انقلاب

خمین- در این ویدئو تجدیدعهد مردم خمین با آرمان‌های انقلاب در شب ۲۴۰ پایداری را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6991003

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