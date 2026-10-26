https://mehrnews.com/x3drJy ۵ آبان ۱۴۰۵، ۰:۳۹ کد مطلب 6991003 استانها مرکزی استانها مرکزی ۵ آبان ۱۴۰۵، ۰:۳۹ ۲۴۰ شب پایداری؛ تجدیدعهد مردم خمین با آرمانهای انقلاب خمین- در این ویدئو تجدیدعهد مردم خمین با آرمانهای انقلاب در شب ۲۴۰ پایداری را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6991003 کپی شد مطالب مرتبط میدانداری مردم خمین در شب ۲۳۹ تجمعات شکوه حضور مردم دیار آفتاب در شب ۲۳۹ تجدیدبیعت با رهبر انقلاب شب ۲۳۹ حضور مردم محلات در اجتماع حماسی و پرچم گردانی در خیابان برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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