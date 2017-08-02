اوضاع انسانی در یمن بسیار وخیم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، «اوک لوتسما» مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد در یمن درباره اوضاع انسانی این کشور گفت: این سومین سالی است که یمن با جنگ دست و پنجه نرم می کند و هیچ امیدی برای پایان آن وجود ندارد. تنها راه حل برای پایان دادن به اوضاع اسفناک یمن راه حل سیاسی است.

وی تاکید کرد: یمن با بحران غذا رو به رو است. در یمن بیست میلیون نفر به غذا نیازمند هستند. تصور کنید در واقع هفتاد درصد از یمنی ها نیازمند غذا هستند. شصت درصد از یمنی ها اصلاً نمی دانند وعده بعدی غذا کی به دستشان می رسد. دو میلیون کودک یمنی از سوء تغذیه شدید رنج می برند. بدتر از همه اینکه سوء تغذیه در میان کودکان باعث می شود این کودکان بیش از دیگران در معرض ابتلا به وبا باشند. قحطی و گرسنگی در یمن به علت تاکتیک های جنگی طرف های درگیر ایجاد شده است.

لوتسما گفت:چهارصد هزار نفر از یمنی ها از بیماری وبا رنج می برند. توان لجستیک یمن کاملاً از کار افتاده است و این امر بر واردات نیز تأثیر می گذارد. گاهی نیز غذا در بازار موجود است اما خانواده های فقیر توان دستیابی به آن را ندارند. اکثر یمنی ها حتی پیش از آغاز جنگ نیز در زیر خط فقر به سر می بردند. هر آنچه در یمن می گذرد در بالاگرفتن بحران غذایی و بهداشتی شهروندان یمنی موثر است.

وی افزود: کمبود سوخت باعث توقف فعالیت کارگاه ها و کارخانه ها شده است و ما برای مقابله با قحطی و گرسنگی اقداماتی انجام داده ایم. فراهم کردن سوخت نیازمند اجازه ائتلاف عربی است.

این مقام سازمان ملل خاطرنشان کرد: اغلب یمنی ها بر لبه پرتگاه قرار گرفته اند و اوضاع این کشور به شکل بی سابقه ای بد است. یمن در سال 2013 در آستانه اعلام رهایی از مین بود در حالی که نبرد کنونی تلاش ها برای از بین بردن مین ها در این کشور را به خانه اول بازگرداند.

وی اعلام کرد: ما برای اینکه به افراد نیازمند در مناطق مختلف رسیدگی کنیم نیازمند توقف جنگ هستیم. سامانه بهداشتی به طور کامل در یمن فروپاشیده است. هم اکنون وبا و مننژیت شهروندان یمنی را تهدید می کند. درگیری ها در یمن ادامه دارد و ما نمی توانیم دقیقاً زیان های وارد شده به این کشور را ارزیابی کنیم.