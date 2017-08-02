تولید سالانه ۴۰۰ تن محصولات گلخانه ای در سرایان

موسی سلیمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به خشکسالی های متوالی چند ساله و کمبود منابع آب و در راستای بهره وری بالا از منابع آبی موجود یکی از سیاستهای دولت و مسئولان توسعه محصولات گلخانه ای است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شهرستان سرایان دارای ۲۰ واحد گلخانه با مساحتی بالغ بر ۲۰هزار متر مربع است، بیان کرد: سالانه بالغ بر ۴۰۰ تن انواع محصولات گلخانه ای در این شهرستان تولید می شود.

مدیرجهاد کشاورزی سرایان، خیار سبز، گوجه فرنگی و سبزی را از عمده محصولات گلخانه ای این شهرستان عنوان کرد و گفت: هم اکنون سه واحد گلخانه ای شهرستان به دلیل مشکلات غیر فعال شده است.

سلیمانی به عمده مشکلات گلخانه داران شهرستان اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین مشکلات فعالان این بخش فروش محصولات گلخانه ای و کاهش قیمت خیار سبز این روزها در بازار است.

لزوم تسریع گاز رسانی به واحدهای گلخانه

وی با بیان اینکه هزینه بالای سوخت یکی دیگر از مشکلاتی است که بهره برداران با آن مواجه هستند و درخواست تسریع گاز رسانی به واحدهای گلخانه را دارند، عنوان داشت: علاوه بر این افزایش هزینه های مختلف تولید مانند کود سم هزینه های حمل و نقل هزینه نیروی انسانی و بذر آن ها را با کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش روبه رو کرده است.

مدیرجهاد کشاورزی سرایان اضافه کرد: نبود صنایع تبدیلی و بسته بندی در کنار واحدهای گلخانه ای مانند تولید خیار شور از جمله دیگر مشکلاتی است که بهره بردارن درخواست توجه ویژه به آن را دارند.

سلیمانی اضافه کرد: نیاز است که مسئولان از گلخانه داران حمایت کرده تا امیدی به ادامه کار داشته باشند و در نیروهای جوان نیز انگیزه کافی برای شروع فعالیت گلخانه ای ایجاد شود.