فرهاد عزیزی، مدیرامور پایگاه‌های میراث جهانی به خبرنگار مهر گفت: همیشه موضوع مدیریت بحران در پایگاه‌های میراث جهانی مغفول مانده بود اما یکی دو ماهی هست که رئیس سازمان میراث فرهنگی دستور داده است بر روی این موضوع کار شود.

وی ادامه داد: به همین دلیل کارگروهی شکل گرفته تا طرح کلی حفاظت هم در آن بیاید. ما هم عضو این کارگروه هستیم تا مشکلات و بحران‌های پایگاه‌های میراث جهانی مورد بررسی قرار گیرد. یکی از موارد و بجران‌ها جلوگیری از حریق و آتش‌سوزی در پایگاه‌هاست که درطرح حفاظت دیده شده است.

وی افزود: مدیریت بحران یکی از مباحثی است که در اولویت سازمان میراث فرهنگی قرار دارد ولی ما در پایگاه‌ها و در سه سال اول توانستیم بحران حقوق مالی کارکنان را حل کنیم.

عزیزی تأکید کرد: بسیاری از پایگاه‌ها هم در مقابل بحران‌هایی مانند آتش سوزی با قرار دادن مسائل اطفای حریق، ایمن شده اند.