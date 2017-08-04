«مک مستر» مخالفان برجام را از شورای امنیت ملی آمریکا اخراج کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «پاور لاین بلاگ» (powerlineblog)، رابرت مک مستر مشاور امنیت ملی آمریکا، در ادامه اختلافات خود با «استیو بانون» اقدام به اخراج ۳ نفر از اعضای شورای امنیت ملی آمریکا که از نزدیکان بانون بوده اند کرده است.

نکته عجیب در این مورد آن است که این افراد از حامیان رژیم صهیونیستی و مخالفان برجام هستند.

افراد اخراج شده عبارتند از «اِزرا کوهن واتنیک»، مدیر ارشد اطلاعات، «درک هاروی» مشاور ارشد خاورمیانه، و «ریچ هگینز» مدیر برنامه ریزی های استراتژیک.

اختلافات میان مک مستر و بانون درحالی است که روند اختلافات در کاخ سفید بسیار گسترده است به طوری که از زمان آغاز ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» ۱۳ نفر از کاخ سفید اخراج شده اند.