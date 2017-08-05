کشاورزان هرمزگان ۳۶۰ میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر حیدری پوری ظهر شنبه در نشست هم اندیشی مسئولان، کشاورزان و بخش خصوصی در بندرعباس بیان داشت: گسترش کشت گیاهان دارویی در هرمزگان با هدف اقتصادی کردن بخش کشاورزی وایجاد زنجیره ارزش، در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان قرار دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: سالیانه بیش از ۴۰۰هزارتن پیاز در استان تولید می شود و هرمزگان رتبه اول تولید پیاز در کشور را دارد اما تولید اینگونه محصولات هیچ تاثیری در اقتصادی کردن بخش کشاورزی ندارد.

حیدری پوری افزود: توسعه کشت گیاهان دارویی با هدف رونق اقتصادی در بخش کشاورزی ، ایجاد تنوع کشت، فرهنگ سازی در بین کشاورزان در خصوص کشت های تجاری و اقتصادی، ایجاد زنجیره ارزش در تولید و توسعه صادرات دردستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه کشاورزان هرمزگانی در سالهای اخیر بیش از ۳۶۰ میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار شده اند تاکید کرد: تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی گام برداشتن بسوی کشت هایی است که هم در صنعت و هم در تجارت مورد نیاز هستند است.

حیدری پوری عنوان کرد: هرمزگان به دلیل داشتن اقلیم مناسب قابلیت تولید گیاهان دارویی همچون آویشن ، مرزنجوش ، آنغوزه ، نعناع، رازیانه، حنا و شوید را دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان مدعی شد : سازمان جهاد کشاورزی در حالی که توسعه کشت گیاهان دارویی را مورد توجه قرار داده است تلاش نموده رایزنی هایی با شرکت های صادر کننده محصولات گیاهان دارویی و سایر محصولات کشاورزی را مد نظر قرار دهد تا بستری فراهم کند که کشاورزان با انعقاد قرارداد با این شرکت ها بتوانند محصولات خود را در بازارهای جهانی عرضه کنند.

حیدری پوری اذعان کرد : هم اکنون چندین شرکت آمادگی همکاری با بهره برداران هرمزگان در خصوص صادرات محصولات کشاورزی از جمله گیاهان دارویی، محصولات گلخانه ای و همچنین سبزی و صیفی را اعلام کرده اند.

وی بیان داشت: شرکت اکسیر گل سرخ خراسان جنوبی از جمله شرکت هایی است که علاوه بر صادرات محصولات کشاورزی، آمادگی ارائه مشاوره های لازم در خصوص صادرات و استانداردهای صادراتی کشورهای مختلف به بهره برداران را دارد.

حیدری پوری عدم مهارت کشاورزان و نا آگاهی از نیازهای بازارهای جهانی را از مهمترین چالشهای بخش کشاورزی استان بر شمرد و افزود: باید با آگاهی دادن به کشاورزان، بهره گیری از جوانان علاقمند و تحصیل کرده، فضای کشاورزی استان را بسوی کشاورزی علمی و مدرن سوق دهیم.

حیدری پوری افزود: گیاهان دارویی علاوه بر مصرف دارویی، در طعم دهنده های غذایی ،لبنی و تولید محصولات آرایشی مورد توجه مردم دنیاست واین امر بازارمناسبی برای عرضه محصولات گیاهان دارویی فراهم کرده است.

در ادامه این نشست معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ضمن تشریح ظرفیت های زراعی و باغی گفت: در هرمزگان علاوه بر گیاهان دارویی ،درختان دارویی از جمله سپستان قابلیت تولید دارد.

سید حسن حسینی افزود :در سال گذشته کشت گیاهان دارویی در شهرستان های رودان ، میناب و حاجی آباد انجام شده که از عملکرد خوبی برخوردار بوده است.

وی عنوان کرد : برای صادرات محصولات کشاورزی از جمله گیاهان دارویی به زیرساخت هایی همچون آزمایشگاه برای آنالیز محصولات و شرکت هایی که گواهی لازم برای محصولات صادراتی ارائه دهند نیاز است.

حسینی افزود : آموزش بهره برداران در خصوص شیوه های کشت ، بازاریابی ، استانداردهای صادراتی و نحوه ارتباط گیری با مشاوران بخش خصوصی از دیگر موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.