به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس بشیرزاده، اظهار کرد: بر اساس آمار رسمی این سازمان ارزش صادرات محصولات کشاورزی استان در نیمه نخست سال جاری به بیش از ۱۹۳ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار رسیده است.

وی افزود: در این مدت بیش از ۳۰۸ هزار تن انواع محصولات کشاورزی از استان هرمزگان به بازارهای هدف صادر شده است.

سرپرست مدیریت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با اشاره به مهم‌ترین محصولات صادراتی استان، تصریح کرد: محصولات گلخانه‌ای، گوجه‌فرنگی، بادمجان، فلفل، هندوانه و خرما از جمله اقلام عمده صادراتی هرمزگان هستند.

بشیرزاده ادامه داد: این محصولات عمدتاً به کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان و روسیه و همچنین کشورهای حوزه اوراسیا صادر می‌شوند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های کشاورزی استان، خاطرنشان کرد: توسعه صادرات غیرنفتی از اولویت‌های این سازمان است و تلاش می‌کنیم با بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های موجود روند صادرات محصولات کشاورزی هرمزگان را تقویت کنیم.