آتش سوزی در ساختمان شرکت نفت مهار شد/وضعیت عادی است

به گزارش خبرنگار مهر ؛ کتابخانه ساختمان مرکزی جدید شرکت ملی نفت ایران ساعاتی قبل طعمه حریق شد که در پی آن ساختمان مرکزی جدید به طور کامل از کارکنان تخلیه شده و به کارکنان و مراجعان اجازه ورود داده نشد.

اخبار واصله نشان می دهد هم اکنون آتش خاموش شده و نیروهای امداد و نجات مشغول تخلیه دود ناشی از آتش سوزی هستند. عبور و مرور از در ورودی حراست ساختمان مرکزی جدید وزارت نفت ازسرگرفته شده است.

یک مقام مسئول در وزارت نفت به خبرنگار مهر گفت که در طبقه هم کف این ساختمان مقداری کارتن نگهداری می‌شده و این کارتن‌ها دچار آتش سوزی شده اند و پس از آن، سیستم اعلام اطفای ساختمان عمل کرده است.

این آتش سوزی جزئی بوده و هیچ فردی مصدوم نشده است.