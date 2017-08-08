ستاره دورتموند توافقی با بارسا نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال دورتموند احتمال فروش عثمانه دمبله به بارسلونا را رد کرده است و این در حالی است که مطبوعات از توافق دو طرف درباره این انتقال خبر داده بودند.

زورک، مدیر ورزشی دورتموند، اولین کسی است که موضوع توافق برای فروش دمبله را تکذیب کرده است. او مدعی شده هیچ خبری از توافق برای فروش بازیکن فرانسوی به بارسلونا نیست و این در حالی است که بعد از او هم هانس یوآخیم واتسکه، مدیر اجرایی دورتموند این خبر را رد کرده است.

زورک گفت: من از هیچ توافقی خبر ندارم. به همین دلیل هم نظری نمی‎دهم. این شایعات همیشه وجود دارند و اصلا منطقی نیست که بخواهیم همیشه درباره آن‎ها توضیح دهیم.

این در حالی است که خود دمبله حتی از علاقه‏اش برای پیوستن به بارسلونا هم صحبت کرده است.