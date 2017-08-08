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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۳۱

سران دورتموند تکذیب کردند

ستاره دورتموند توافقی با بارسا نکرده است

ستاره دورتموند توافقی با بارسا نکرده است

مدیر اجرایی و مدیر ورزشی دورتموند مدعی شدند خبر توافق با بارسلونا برای انتقال عثمانه دمبله به این تیم شایعه است و دلیل ندارد درباره‎اش اظهار نظر کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال دورتموند احتمال فروش عثمانه دمبله به بارسلونا را رد کرده است و این در حالی است که مطبوعات از توافق دو طرف درباره این انتقال خبر داده بودند.

زورک، مدیر ورزشی دورتموند، اولین کسی است که موضوع توافق برای فروش دمبله را تکذیب کرده است. او مدعی شده هیچ خبری از توافق برای فروش بازیکن فرانسوی به بارسلونا نیست و این در حالی است که بعد از او هم هانس یوآخیم واتسکه، مدیر اجرایی دورتموند این خبر را رد کرده است.

زورک گفت: من از هیچ توافقی خبر ندارم. به همین دلیل هم نظری نمی‎دهم. این شایعات همیشه وجود دارند و اصلا منطقی نیست که بخواهیم همیشه درباره آن‎ها توضیح دهیم.

این در حالی است که خود دمبله حتی از علاقه‏اش برای پیوستن به بارسلونا هم صحبت کرده است.

کد مطلب 4052693

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