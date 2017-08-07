«نگاه» در جشنواره «لوکارنو» به نمایش در آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «نگاه» به کارگردانی فرنوش صمدی روز گذشته ۱۵ مردادماه در هفتادمین جشنواره فیلم «لوکارنو» سوییس رونمایی شد.

این فیلم که زمستان گذشته ساخته شد، داستان زنی است که در راه بازگشت به خانه متوجه اتفاقی در اتوبوس می شود. او باید تصمیم بگیرد که قضیه را فاش کند یا نه… .

«نگاه» به نویسندگی علی عسگری و فرنوش صمدی و تهیه کنندگی پوریا حیدری اوره نماینده ایران در هفتادمین جشنواره فیلم «لوکارنو» است.

عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از بازیگران: مرضیه وفامهر، امیررضا رنجبران، پدرام انصاری، صفورا کاظم پور، مهرداد محمدی، کیانا اسدی و بابک کریمی، فیلمنامه: علی عسگری و فرنوش صمدی، مدیر فیلمبرداری: اشکان اشکانی، تدوین: یلدا جبلی، طراح صدا و ترکیب: حسین قورچیان، موسیقی: نوید فشامی، عکاس: حبیب مجیدی، دستیار کارگردان: سحر ستوده، گریم: سعید سعدابی، لباس و صحنه: سمانه حکیمی سجاد خدایی، صدابردار: داوود قلی پور، اصلاح رنگ: سامان مجدوفایی، ناظرفنی: احسان واثقی، دستیار تهیه کننده: تبسم حیدری، تولید: محمد کمال علوی، دستیار تولید: محمد عسکری، فیلمبرداری پشت صحنه: مهرداد محمدی، مدیر روابط عمومی: محمد حیدری، طراحی پوستر: طناز امین، تهیه کننده: پوریا حیدری اوره، کارگردان: فرنوش صمدی.

هفتادمین جشنواره فیلم «لوکارنو» از تاریخ ١١ تا ٢١ مرداد ماه در لوکارنوی سوییس برگزار می شود.