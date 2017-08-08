به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، مراسم امضای تفاهمنامه همکاری بین این بانک و کمیته امداد امام خمینی(ره) با حضور سیاوش زراعتی مدیرعامل بانک صادرات ایران و پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) برگزار شد.

بر اساس این تفاهمنامه مقرر شد؛ بانک صادرات ایران در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی برای کمک به اقشار کم درآمد جامعه و استقلال اقتصادی افراد تحت پوشش کمیته امداد، وام قرض‌الحسنه اشتغال‌زایی در قالب سهمیه تبصره ١٦ قانون بودجه سال١٣٩٦ و دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی به مدد جویان و کارفرمایان طرح‌های مددجویی پرداخت کند.

برپایه این گزارش، سقف تسهیلات قابل اعطا به کارفرمایان طرح‌های مدد جویی در این تفاهم‌نامه برای اشتغال حداکثر ٥ نفر از مددجویان معادل یک میلیارد ریال است و سقف فردی قابل پرداخت به متقاضیان معرفی شده از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) برای تسهیلات مشاغل خانگی ٥٠ میلیون ریال و تسهیلات خود اشتغالی ٢٠٠ میلیون ریال تعیین شده است.

در این نشست عملکرد بانک صادرات ایران در اعطای تسهیلات به مدد جویان کمیته امداد در سال قبل مورد تقدیر ویژه مهندس فتاح مدیرعامل کمیته امداد امام خمینی(ره) قرار گرفت.

گفتنی است بانک صادرات ایران در اجرای تبصره ٢٦ قانون بودجه سال ١٣٩٥ کل کشور بالغ بر ١٢٠٠ میلیارد ریال به مدد جویان و کارفرمایان طرحهای اشتغال مددجویی پرداخت کرده است.

در این جلسه زراعتی مدیرعامل بانک صادرات ایران با اعلام این مطلب که بانک صادرات ایران به عنوان بزرگ‌ترین بانک خصوصی کشور همواره ایفای رسالت‌های اقتصادی و اجتماعی خود در خصوص اقشار ضعیف جامعه را در دستور کار دارد، گفت: همچون گذشته سعی داریم به بهترین نحو در این بخش نقش‌آفرینی نموده و امیدواریم این اقدام تاثیرات مشهودی را در پی داشته باشد.