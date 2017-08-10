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۱۹ مرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۵۲

حاشیه های دیدار نفت و پرسپولیس؛

سیگار بسته‌ای ۴۰ هزار تومان/ اعتراض تماشاگران به امکانات ضعیف

سیگار بسته‌ای ۴۰ هزار تومان/ اعتراض تماشاگران به امکانات ضعیف

با اینکه فروش و کشیدن سیگار در ورزشگاه ها ممنوع شده است اما در ورزشگاه تختی سیگار بسته ای ۴۰ هزار تومان به فروش می رسید و خیلی ها به راحتی سیگار می کشند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم پرسپولیس و نفت تهران از هفته سوم لیگ هفدهم از ساعت ۲۰:۴۵ دقیقه در ورزشگاه تختی برگزار خواهد شد. حاشیه های قبل از این دیدار را در زیر خواهید خواند:

* هواداران پرسپولیس علیه هاشم بیک زاده بازیکن پیشین استقلال و عضو فعلی تیم نفت تهران شعار دادند.

* با اینکه از ابتدای فصل فروش و کشیدن سیگار در ورزشگاه های ایران ممنوع شده است اما در استادیوم تختی برخی سودجویان سیگار را بسته ای ۴۰ هزار تومان به هواداران می فروختند و متاسفانه هیچ نظارتی بر روی این مساله وجود نداشت.

* حمید درخشان از سوی هواداران مورد تشویق قرار گرفت.

* حاضرین در ورزشگاه به خاطر نبود امکانات بسیار معمولی در ورزشگاه تختی علیه فدراسیون شعار دادند.

* صندلی جایگاه خبرنگاران و VIP کثیف بود و همین مساله باعث اعتراض تعدادی از خبرنگاران و افرادی که بلیت VIP داشتند شده بود.

* طرفداران پرسپولیس، برانکو ایوانکوویچ، سیدجلال حسینی و گادوین منشا را مورد تشویق قرار دادند.

کد مطلب 4055531

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