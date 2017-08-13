فعالیت های سازمان نظام مهندسی گلستان الکترونیکی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد تجری عصر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: سازمان نظام مهندسی گلستان با ۹ هزار عضو بزرگ‌ترین جامعه تخصصی در سطح استان را تشکیل می‌دهد.

تجری با اشاره به شروع استفاده از امکانات الکترونیکی در امور اداری نظام مهندسی تصریح کرد: آن چیزی که واضح است این بوده که سازمان باید به سمت الکترونیکی شدن قدم بر داد.

وی ادامه داد: از بهمن‌ماه سال قبل استارت الکترونیکی شدن نظام مهندسی را زدیم و با نمایندگان مربوط به بانک‌ها جلساتی برگزار کردیم.

تجری اظهار کرد: تحویل مدارک و پرداخت‌های الکترونیک در فاز نخست از نیمه مهر ماه سال جاری به شکل الکترونیکی اجرایی می شود.

وی افزود: هر شهرداری و شورای شهر در کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین شهرها نیاز به اجرای طرح‌های توسعه‌یافته دارد و برای تحقق آن هر کجا نیاز به بازوی توانمند تخصصی داشته باشد حتماً سازمان نظام مهندسی در کنار آن‌ها خواهد بود.

تجری گفت: مهم‌ترین وظیفه سازمان نظام مهندسی اجرای مقررات ملی ساختمان بوده و از سال ۷۵ قانونی برای حضور ناظر در ساختمان‌ها تصویب شده است.

وی افزود: یکی از مشکلات ما ساخت و سازهای غیرمجاز بوده و کمیسیون ماده ۱۰۰ مربوط به چنین ساختمان‌هایی است که نه طراح و نه ناظری داشته باشد.

تجری با بیان اینکه بیش‌ترین آمار تخریب در زلزله‌ها مربوط ساختمان‌هایی است که بدون مجوز ساخته می‌شوند، اظهار کرد: متأسفانه جریمه‌ای که برای کار غیرمجاز در نظر گرفته می‌شود کمتر از مقداری است که فرد باید در مسیر گرفتن پروانه از نظام مهندسی و ... هزینه کند.

رئیس نظام مهندسی گلستان گفت: شرایطی فراهم‌شده که هزینه تمام‌شده کار غیرقانونی کمتر از کار قانونی است و این باعث شده افراد مسیر غیرقانونی را انتخاب کنند.

وی ادامه داد: سازمان نظام مهندسی باید اهداف خود را با رسانه‌ها در میان بگذارد تا به گوش مردم و مسئولین برسد چرا که این روند موجب شده از کمترین ظرفیت مهندسان ساختمان در استان بهره ببریم.

تجری با بیان اینکه حضور ناظر ذیصلاح برای ساخت ساختمان ضروری است، اظهار کرد: هنوز پروانه‌ای بدون مجوز ناظر ذیصلاح از سوی شهرداری گرگان صادر نشده است و چنانچه صادر شود تخلف محسوب می‌شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی گلستان اظهار کرد: ما معتقدیم باید از ظرفیت کارشناسان نظام مهندسی استان گلستان در این زمینه بهره ببریم و یکی از سیاست‌های هیئت‌مدیره جدید استفاده از این ظرفیت بود.

وی با بیان اینکه مهندسی ساختمان هنوز به عنوان یک شغل رسمی محسوب نشده، افزود: این در حالی است که یک مهندس ساختمان در تمام مراحل ساختمان حضور دارد و حتی خطرات ساختمانی هم این مهندسان را تهدید می‌کند.

تجری بیان کرد: مهم‌ترین وظیفه‌ای که برای سازمان نظام مهندسی ساختمان مطرح است، رعایت و اجرای قوانین ساخت‌وساز در سطح جامعه است.

وی با بیان اینکه ساختمان یک سرمایه ملی است، اظهار کرد: حجم گردش مالی که در حوزه صنعت ساخت‌وساز اتفاق می‌افتد چندین برابر کل بودجه عمرانی استان است.

تجری اظهار کرد: باید با کمک شما خبرنگاران و اصحاب رسانه زمینه‌ای فراهم شود تا به تمام افراد جامعه و مسئولین اطلاع دهیم که به سازمان نظام مهندسی به چشم یک محصول تخصصی دیده شود.

وی ادامه داد: ساختمانی که توسط مجری ذیصلاح اجرا می‌شود باید تا پایان عمر نسبت به آن عملیات ساختمانی بر اساس قانون پاسخگو باشد.

تجری از برگزاری انتخابات روسای دفاتر نظام مهندسی ساختمان در خردادماه سال جاری خبر داد و گفت: بر اساس آئین نامه و بخشنامه‌ای که به استان‌ها شده بود می‌توانستیم شهرهایی که زیر ۱۰۰ یا ۵۰۰ نفر مهندس دارای پروانه اشتغال دارند را به صورت انتصابی عمل کنیم اما مسیر را به سمت انتخابات پیش بردیم تا خود مهندسان انتخاب کنند چه افرادی در این دفاتر مشغول به کار شوند.

وی با بیان اینکه در این انتخابات مشارکت حداکثری مهندسین و مشارکت افراد داوطلب را شاهد بودیم، گفت: حلقه نخست ارتباط مردم با مهندسان و سازمان نظام مهندسی در حوزه دفاتر اتفاق می‌افتد از این رو کمیسیونی تحت عنوان دفاتر راه‌اندازی شده است.

تجری ادامه داد: یکی از مأموریت کمیسیون دفاتر این است که آنچه ما از سازمان مرکزی قابل تنفیذ است را اجرایی کنیم تا سرعت تصمیم‌گیری در دفاتر بالا رود.

لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت مهندسی در گستان

رئیس سازمان نظام مهندسی گلستان گفت: در استان ظرفیت بالای مهندسی داریم که برخی در سیستم های دولتی، دانشگاهی و ... مشغول به کار هستند اما باید برنامه‌ریزی کنیم و از حضور این مهندسان حداکثر استفاده را ببریم.

تجری گفت: با دستور استاندار و معاونت عمرانی استاندار امروز در تمام کارگروه‌های تخصصی استان سازمان نظام مهندسی دارای نماینده بوده و زمینه ارائه نکته نظرات فراهم شده است.

وی افزود: تفاهم‌نامه‌ای تحت عنوان تفاهم‌نامه ایمنی به امضای پنج دستگاه راه و شهرسازی گلستان، دفتر شهری استانداری، اداره کل کار و تعاون و سازمان نظام مهندسی رسیده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی گلستان با اشاره به اهمیت بحث آموزش اظهار کرد: برای ارتقای کیفیت ساخت‌وساز بحث آموزش مهندسان را در دستور کار قراردادیم و تصمیم داریم با برگزاری دوره‌های آموزشی سطح علمی مهندسینی که عضو سازمان نظام مهندسی هستند را ارتقا دهیم.

تجری تصریح کرد: بحث آموزش شامل دو بخش می‌شود که یک بخش آن الزامی است و بخش دیگر اختیاری بوده و با هزینه نظام مهندسی برای بالا بردن سطح سواد مهندسین انجام می‌شود.

وی افزود: بحث نظارت بازرسی تحت عنوان کمیته بازرسی در شهرستان‌ها با رویکردی جدید انجام می‌شود و در چهار شهر گرگان، گنبدکاووس، علی‌آباد و کلاله به شکل پایلوت در نظر گرفتیم تا با جدیت حوزه نظارت بازرسی را اجرایی کنیم.