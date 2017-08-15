به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر پورجمشیدیان معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه در حاشیه مراسم استقبال از تیم های نیروی زمینی سپاه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مسائل نظامی بسیار پیچیده و مستلزم توانمندی های مختلفی است اظهار داشت: افرادی که در مسابقات بین‌المللی نظامی شرکت می‌کنند، باید از نظر روحی و جسمی در وضعیت مناسبی باشند. چند سالی است که به ابتکار روسیه مسابقاتی در رشته‌ها و رسته‌های مختلف برگزار می‌شود که ما افتخار داریم در بعضی از رسته‌ها برای دومین شرکت کنیم.

وی با بیان اینکه نیروی زمینی سپاه درخشش فوق العاده‌ای در مسابقات جهانی داشتند، اظهار داشت : امسال موفق شدیم در رشته توپخانه مقام سوم را کسب کنیم و در رشته‌های هوابرد رتبه چهارم و رشته نفربر زرهی رتبه سوم جهان را کسب کنیم.

معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه با تاکید براینکه در رشته نفربر زرهی هم بین نیروهای مسلح کشورهای جهان عنوان قابل قبولی کسب کردیم، تصریح کرد: تیم زرهی نیروی زمینی سپاه پاسداران در دومین تجربه حضورش، عالی ظاهر شد و این افتخار بزرگی است البته در سال های آینده خبرهای بهتری از موفقیت‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و خاصه نیروی زمینی سپاه در مسابقات بین‌المللی خواهیم داشت.

سردار پورجمشیدیان تاکید کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته توسط فرمانده نیروی زمینی سپاه و مسئولین ذیربط، قطعا سال آینده با قدرت بیشتر در مسابقات حضور خواهیم داشت و عناوین خوبی کسب خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در سال‌های آینده نیروی زمینی سپاه تانک‌ها و نفربرهای خود را به مسابقات جهانی اعزام خواهد کرد یا خیر؟ گفت: اگر شرایط انتقال تانک‌ها و نفربرهای ایرانی به مسابقات جهانی فراهم شود، با تانک‌ها و نفربرهای ساخت داخل در مسابقات شرکت خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این سوال که هیئت رئیسه نزسا چه برنامه‌ای برای تشویق تیم‌های افتخار آفرین نیروی زمینی سپاه در مسابقات بین المللی ۲۰۱۷ روسیه دارد، اظهار داشت: همه یگان‌های نیروی زمینی سپاه که در مسابقات جهانی موفق به کسب مقام شدند، یک سفر مشهد مقدس به همراه خانواده مهمان فرمانده نیروی زمینی سپاه خواهند بود.