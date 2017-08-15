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۲۴ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۲۰

سومین دوره اردوی آمادگی شرکت کنندگان در چهلمین دوره مسابقات قرآن

سومین دوره اردوی آمادگی شرکت کنندگان در چهلمین دوره مسابقات قرآن

سومین دوره اردوی آمادگی مرحله کشوری شرکت کنندگان در  چهلمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در شهر مقدس قم  برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف این دوره آموزشی و آمادگی ویژه نفرات راه یافته به این دوره از  مسابقات سراسری و در رشته های: حفظ کل، حفظ بیست جزء، قرائت تحقیق و ترتیل و دعا خوانی در شهر مقدس قم برگزار خواهد شد .

بر اساس این گزارش اردوی برادران شرکت کننده روزهای ۲۸ و ۲۹ مرداد ماه واردوی خواهران از  ۳۱ مرداد تا ۱شهریور برگزار خواهد شد.

براساس این گزارش واجدین شرایط باید  جهت هماهنگی و شرکت در این اردو با امور قرآنی ادارات اوقاف وامور خیریه استان ها تماس گرفته و یا با شماره ۰۲۱۶۴۸۷۲۶۴۵معاونت آموزش مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه تماس بگیرند.

چهلمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم از ۱۱ شهریور ماه در شهر ارومیه آغاز خواهد شد.

کد مطلب 4059769
عباس بنشاسته

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