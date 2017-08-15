سومین دوره اردوی آمادگی شرکت کنندگان در چهلمین دوره مسابقات قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف این دوره آموزشی و آمادگی ویژه نفرات راه یافته به این دوره از مسابقات سراسری و در رشته های: حفظ کل، حفظ بیست جزء، قرائت تحقیق و ترتیل و دعا خوانی در شهر مقدس قم برگزار خواهد شد .

بر اساس این گزارش اردوی برادران شرکت کننده روزهای ۲۸ و ۲۹ مرداد ماه واردوی خواهران از ۳۱ مرداد تا ۱شهریور برگزار خواهد شد.

براساس این گزارش واجدین شرایط باید جهت هماهنگی و شرکت در این اردو با امور قرآنی ادارات اوقاف وامور خیریه استان ها تماس گرفته و یا با شماره ۰۲۱۶۴۸۷۲۶۴۵معاونت آموزش مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه تماس بگیرند.

چهلمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم از ۱۱ شهریور ماه در شهر ارومیه آغاز خواهد شد.