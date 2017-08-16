آموزش و پرورش در سایه وفاق ملی به جایگاه واقعی می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در متن خداحافظی دکتر دانش آشتیانی آمده است:

خداوند بزرگ را به پاس توفیق خدمت در عرصه مسئولیت اجرایی وزارت انسان‌ساز و اثرگذار آموزش ‌و ‌پرورش، که با اعتماد رئیس‌جمهور گرامی و رای نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای اینجانب فراهم گردید، شکرگزارم.

تربیت و رشد شایستگی‌های دانش‌آموزان کشور در ساحت‌های مختلف تعلیم و تربیت، محوریت دادن به معلمان و توجه به نقش کلیدی ایشان در مدرسه، قرار گرفتن مدرسه در جایگاه واقعی خود، مشارکت جدی خانواده‌ها در امور مربوط به مدرسه، رسیدگی به وضعیت حقوقی و معیشتی فرهنگیان، تمرکز زدایی از ستاد و چابک سازی وزارت آموزش و پرورش و همچنین به سامان درآوردن وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان بخشی از دغدغه‌ها و اولویت‌های همیشگی من برای تحقق بخشیدن به اهداف متعالی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بوده است.

در طی‌ مدت کوتاه تصدی اینجانب به عنوان وزیر آموزش و پرورش در دولت یازدهم نیز تلاش خود را معطوف همین اولویت‌ها قرار داده و خداوند را شاکرم که با همدلی و همکاری فرهنگیان عزیز و حمایت‌های دولت محترم به توفیقاتی در این زمینه‌ها از جمله تدوین لایحه سازمان نظام معلمی‌، تدوین طرح نظام تفکیک حقوقی معلمان از کارمندان، پرداخت هم زمان حقوق نیروهای قراردادی و حق‌التدریس با کارکنان رسمی‌، پرداخت ۱۱ هزار میلیارد تومان مطالبات انباشته شده سنوات قبل‌، اصلاح ساختار و رویکرد فعالیت های صندوق ذخیره فرهنگیان و تغییر جدی در شرکت‌های زیر مجموعه آن به ویژه در بانک سرمایه که مشکلات فراوانی را به وجود آورده بود، اخذ حدود ۲۰ حکم قانونی در قانون برنامه ششم و قانون بودجه سال ۹۶‌، تفویض اختیارات گسترده مالی و اداری به ادارات کل استان‌ها و مطالبی نظیر آن نائل آمدیم. اینجانب محقق شدن این اقدامات را مرهون زحمات فرهنگیان عزیز و همکارانم در شورای معاونان و مدیران و کارشناسان حوزه ستاد دانسته و از یکایک ایشان تشکر و قدردانی می نمایم.

تردیدی نیست که برای نشاندن آموزش و پرورش به جایگاه مطلوبی که آرزوی همه دوست‌داران نظام جمهوری اسلامی است و می‌تواند مسیر توسعه کشور را هموار سازد هنوز راه درازی در پیش رو است. راهی که جز در سایه وفاق ملی و مشارکت و تعامل آگاهانه تمامی نهادها و نیروهای تاثیرگذار بیرونی و داخلی و یکدل و یکصدا شدن آنها امکان‌پذیر نیست.

امیدوارم در پرتوی الطاف الهی‌، توجهات امام عصر(عج)‌، رهبری داهیانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و مدیریت مدبرانه رئیس جمهور محترم، وزیر آینده این وزارتخانه بتواند این کشتی را به سرمنزل مقصود هدایت نموده و کماکان شاهد عزت و سربلندی نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف باشیم.