اجرای ۸ پروژه ویژه عمرانی بخش درمان و آموزش در شهرستان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حاجیونی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پروژه‌های بهداشتی، درمانی، آموزشی و پژوهشی به ارزش ۱۵۲ میلیارد ریال در شهرستان بوشهر در حال اجرا و یا عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

وی اضافه کرد: هشت پروژه ویژه عمرانی در بخش درمان و آموزش به متراژ ۷۱ هزار متر مربع به فضاهای آموزش و درمانی اضافه می‌شود که از محل اعتبارات ملی و وزرات‌خانه‌ای و استانی تامین اعتبار شده است.

سرپرست مدیریت منابع فیزیکی و طرح های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: این طرح‌ها شامل شش پروژه دانشکده پزشکی و دندانپزشکی، مرکز پژوهشی درمانی بیماری‌های خاص، اورژانس عمومی و هسته‌ای، کلینیک تخصصی و فوق تخصصی، بیمارستان قلب، بیمارستان فوق تخصصی ۱۶۰ تختخوابی است.

اجرای ۲۱ پروژه عمرانی بخش بهداشت

وی بیان کرد: پروژه های شهرستان بوشهر بر اساس اعتبار مصوب کمیته برنامه‌ریزی شهرستان ۱۵۲ بوشهر میلیارد ریال است که در بخش بهداشت تعداد ۲۱ پروژه عمرانی شامل مرکز خدمات جامع سلامت، خانه بهداشت و پایگاه‌های بهداشتی به متراژ تقریبی ۸ هزار و ۴۰۰ متر مربع اضافه می شود که شامل مرکز خدمات جامع سلامت صاحب الزمان، قدس، شیف، خارگ، نبی اکرم، شهدا، تنگک، خیبر، علی ابن ابیطالب و هلیله است.

وی ادامه داد: تعدادی از این پروژه های بهداشتی آماده بهره برداری است و تعداد دیگر در حال اجرا و تعدادی نیز عملیات اجرایی آن در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.

حاجیونی خاطرنشان کرد: خانه بهداشت آبطویل، هلیله، کره بند و بندرگاه که تعدادی از این پروژه های بهداشتی آماده بهره برداری تعداد دیگر در حال اجرا و تعدادی نیز عملیات اجرایی آن در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.

احداث ۲۵ واحد پانسیون

وی با اشاره به اینکه ۲۵ پانسیون به متراژ تقریبی دو هزار و ۵۰۰ متر مربع در حال ساخت و تا پایان سال جاری به بهره برداری می‌رسد، گفت: این طرح‌ها شامل ۴ واحد پانسیون قدس، ۴ واحد پانسیون خارگ، ۴ واحد پانسیون شهدا، ۴ واحد پانسیون نبی اکرم، چهار واحد پانسیون خیبر، چهارواحد پانسیون علی بن ابیطالب و یک واحد پانسیون هلیله است.

سرپرست مدیریت منابع فیزیکی و طرح های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اضافه کرد: در بخش آموزش نیز ۷۰۰ متر مربع به فضای سلف سرویس دانشگاه ویژه دانشجویان اضافه می‌شود.

وی اظهار داشت: برای رفاه حال شهروندان هزار و ۵۰۰ متر مربع ساختمان در مجاورت بیمارستان شهدای خلیج فارس توسط خیر احداث و به زودی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

حاجیونی بیان کرد: مرکز خدمات سلامت دهان و دندان شامل یک واحد در شهر بوشهر به متراژ ۱۳۲ مترمربع و یک واحد در خارگ به متراژ ۱۳۲ مترمربع دیگر در حال اجرا و در آینده نزدیک بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: پایگاه خدمات جامع سلامت سلامت جفره، تنگک، امامزاده و چغادک هر کدام به متراژ ۲۶۰ مترمربع و پایگاه خدمات جامع سلامت رایانی با متراژ ۴۹۰ متر مربع در حال اجرا و تعدادی نیز عملیات اجرایی آن در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.