میزان تاخیر پروازهای حج در فرودگاه ساری کمتر از ۱۰ دقیقه است

سعدالله وطنخواه در گفتگو با خبرنگار مهر تعداد کل پروازهای امسال از فرودگاه ساری برای اعزام زائران به مقصد جده را ۱۳ پرواز برشمرد و افزود: از این تعداد هشت پرواز تا پایان روز سهشنبه انجامشده است.
وی بابیان اینکه آغاز پرواز از ۲۷ مرداد بوده، گفت: آخرین پرواز ما نیز در ۴ شهریور و زمان آغاز پروازهای برگشت نیز از ۲۷ شهریور خواهد بود.
وطنخواه تعداد زائران استان مازندران را سه هزار و ۵۰۰ نفر در قالب ۲۴ کاروان برشمرد و با اعلام اینکه تاکنون در این شش پرواز انجامشده، جمعاً ۱۰ دقیقه تأخیر داشتهایم، ابراز امیدواری کرد تا با برنامهریزیهای انجامشده و مجموعه عوامل فرودگاه به مسافران تأخیری در پرواز وارد نشود.
وی ادامه داد: بهجز تأخیر در چند پرواز اولیه، تاکنون گزارشهای خوبی از فرودگاه کشور در بحث تسهیلات و کاهش تاخیرات به ما رسیده است.
مدیرکل فرودگاههای مازندران در رابطه با افزایش تعداد زائران گفت: نسبت به حج دو سال گذشته، عمده فرودگاهها افزایش ۳۰ الی ۴۰ درصدی زائران داشتهاند.
وطن خواه در رابطه با وضعیت ترمینال مستقبلین، با اشاره به وجود برخی مشکلات در کار پیمانکار، خاطرنشان کرد: امسال روند انجام آن، رشد خوبی داشته و تا ۹۰ درصد رسیده است اما با توجه به عدم رسیدگی به مشکل قانونی پیمانکار، کار فعلاً متوقفشده اما انجام آن در حال پیگیری است تا از فضای ترمینال استفاده شود.
وی بابیان اینکه زمان مقرر برای بهرهبرداری ترمینال تا پایان سال ۹۵ بوده، دلیل عدم بهرهبرداری کامل از ترمینال را فراهم نبودن زمینه فعالیت پیمانکار دانست و ابراز امیدواری کرد در طرف شش ماه آینده به بهرهبرداری برسد.
وطنخواه ادامه داد: بااینوجود، مستقبلان حجاج میتوانند امسال از فضای ترمینال استفاده کنند اما تأسیسات آن هنوز راهاندازی نشده است نیافتاده است.
وی متوسط پرواز فرودگاه ساری را در هفته، ۸۶ نشستوبرخاست برشمرد و افزود: در این فرودگاه هر هفته، بین دو تا شش پرواز به عتبات عالیات و در فرودگاه رامسر، ۴۴ پرواز و در فرودگاه نوشهر ۳۶ پرواز در هفته داریم.
وی با اشاره به افزایش تعداد پرواز فرودگاههای ساری، رامسر و نوشهر در چهار ماه امسال نسبت به سال گذشته، گفت: در فرودگاه ساری، ۲۰ درصد افزایش پرواز و ۱۹ درصد افزایش مسافر؛ در فرودگاه رامسر ۱۹۰ درصد افزایش پرواز و در فرودگاه نوشهر نیز ۶۰ درصد افزایش پرواز داشتهایم.
مدیرکل فرودگاههای مازندران درباره احداث فرودگاه جدید در استان بابیان اینکه در سطح کلان، با افزایش فرودگاه که توجیه ملی و اقتصادی ندارد مخالفیم، افزود: در حال حاضر برنامهای برای احداث فرودگاه در شمال بهجز فرودگاههای موجود در دستور شرکت فرودگاه کشور نیست.
وی ادامه داد: ممکن است که فضاهایی برای نشستوبرخاست پروازهای فوق سبک که در بحث پدافند غیرعامل و مدیریت بحران میتواند مفید باشد، داشته باشیم اما ساخت فرودگاه به شکلی که تحت حاکمیت شرکت فرودگاههای کشور و نظارت شرکت هواپیمایی باشد، فعلاً در دستور کار قرار ندارد.
