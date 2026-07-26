به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام محمدی اطاقسرا با اشاره به آمادگی کامل فرودگاههای مازندران برای خدماترسانی به زائران اربعین اظهار کرد: تمامی زیرساختهای عملیاتی و فرودگاهی فراهم شده و هماهنگیهای لازم با دستگاههای ذیربط و مراجع مسئول برای برقراری پروازهای اربعین انجام شده است.
وی افزود: بر این اساس، پروازهای ویژه اربعین از فرودگاه شهدای ساری از ۹ مردادماه آغاز میشود و در مجموع هشت پرواز به مقصد نجف اشرف برای انتقال زائران عتبات عالیات برنامهریزی شده است.
مدیرکل فرودگاههای مازندران با بیان اینکه فرودگاه شهدای ساری همانند سالهای گذشته آماده استقبال و پذیرش زائران خواهد بود، تصریح کرد: همزمان با اعزام زائران، مراسم سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) نیز در ترمینال عمومی و بخش پروازهای خارجی این فرودگاه برگزار میشود.
محمدی اطاقسرا از متقاضیان سفر به عتبات عالیات خواست برای تهیه بلیت پروازهای اربعین تنها از طریق پایگاههای اینترنتی شرکتهای هواپیمایی اقدام کنند.
وی همچنین درباره وضعیت پروازهای فرودگاه رامسر گفت: مکاتبات و هماهنگیهای لازم با دستگاههای مرتبط انجام شده و در صورت اعلام آمادگی شرکتهای هواپیمایی، پروازهای اربعین از فرودگاه شهدای رامسر نیز برقرار خواهد شد.
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