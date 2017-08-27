به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی جشنواره، فیلم سینمایی «کوپال» به نویسندگی و کارگردانی کاظم ملایی که چندی پیش به بخش اصلی جشنواره‌ براسوی کانادا دعوت شده بود، این بار در ششمین حضور جهانی خود در بخش مسابقه‌ دهمین جشنواره فیلم‌های زیرزمینی آریزونای آمریکا به نمایش درمی‌آید.

جشنواره‌ فیلم‌های زیرزمینی آریزونا هر سال آثار فیلمسازانی را که دیدگاه‌هایی کاملا مستقل دارند به نمایش می‌گذارد. این جشنواره تلاش دارد تا ژانرهای مختلف فیلم‌های مستقل از سراسر جهان را مورد بررسی قرار دهد و برای هر دوره تعداد مشخصی از این آثار را در بخش اصلی جشنواره به رقابت بگذارد.

امسال در دهمین دوره‌ این رویدادِ ۹ روزه، ۱۴ فیلم بلند سینمایی از ژانرهای مختلفِ داستانی، ترسناک، مستند، تجربی و انیمیشن از ۶ کشور انگلیس، کانادا، فلسطین، اسپانیا، آمریکا و ایران به نمایش گذاشته می‌شود.

به گزارش مهر، کوپال که پاییز امسال در سینماهای ایران به اکران عمومی درخواهد آمد، اولین اثر سینمایی کاظم ملایی است که سال گذشته در بخش سودای سیمرغ سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و هفته‌ گذشته نیز در یازدهمین جشن انجمن منتقدان سینما به عنوان یکی از نامزدهای بخش خلاقیت و استعداد درخشان معرفی شد.

در این فیلم که داستان شکارچی و تاکسیدرمیستی به نام دکتر کوپال را روایت می‌کند، لوون هفتوان، نازنین فراهانی، پوریا رحیمی سام و سگی به نام شارون از بازیگران اصلی هستند.

دهمین جشنواره بین المللی فیلم‌های زیرزمینی آریزونا، از ۱۵ تا ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۷ (۲۴ شهریور تا اول مهرماه امسال) در ایالت آریزونای آمریکا برگزار می‌شود. کوپال روز یکشنبه ۱۷ سپتامبر (۲۶ شهریور) در این جشنواره به نمایش درمی‌آید.

این جشنواره در انتها جوایزی به بهترین فیلم بلند و کوتاه در زمینه روایی، ترسناک، تجربی، انیمیشن، مستند، جایزه مخاطبان و جایزه کارگردانان اهدا می‌کند.