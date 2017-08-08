«کوپال» به جشنواره «اسپلیت» کرواسی راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «کوپال» به نویسندگی و کارگردانی کاظم ملایی به بخش مسابقه بیست و دومین جشنواره بین المللی «اسپلیت» کشور کرواسی راه یافت.

جشنواره بین المللی فیلم «اسپلیت» هر سال آثار کارگردانان نوظهور را در بخش مسابقه‌ خود به نمایش می‌گذارد و تمرکز اصلی‌ این رویداد نمایش آثار نوآورانه، تجربی، غیرمتعارف و رادیکالی است که خارج از جریان رایج سینما تولید شده باشند.

طبق اعلام سایت رسمی جشنواره، امسال هیات انتخاب این رویداد از میان آثار ثبت نام شده تنها ۹ فیلم را برای بخش اصلی این جشنواره انتخاب کرده‌اند در این بخش فیلم سینمایی «کوپال» به عنوان تنها نماینده ایران با آثاری از کشورهای اتریش، اسپانیا، چین، مکزیک، فیلیپین، کرواسی، هندوستان و کره جنوبی رقابت می‌کند. فیلم «دورگای جذاب» برنده ببر طلایی جشنواره رتردام سال جاری (۲۰۱۷) از کشور هندوستان و فیلم «آزاد و آسان» برنده جایزه‌ ویژه هیات داوران جشنواره ساندنس (۲۰۱۷) از کشور چین، از جمله آثار بخش مسابقه‌ امسال این جشنواره به شمار می‌آیند.

«کوپال» اولین فیلم بلند کاظم ملایی است که ماه گذشته توانست در سومین جشنواره‌ بین‌المللی فیلم Around آمستردام جایزه‌ بهترین فیلم بلند این رویداد را بدست آورد. این فیلم با مدت زمان ۸۱ دقیقه داستان یک هفته از زندگی دکتر احمد کوپال است که قبل از تحویل سال نو دچار چالش غریبی در زندگی شخصی‌اش می‌شود. این فیلم در پیرنگ اصلی خود به مسائلی همچون حفظ محیط زیست و احترام به حقوق حیوانات می‌پردازد. لوون هفتوان، نازنین فراهانی و پوریا رحیمی سام بازیگران اصلی این فیلم هستند و سگی به نام شارون نیز یکی از نقش‌های مهم و کلیدی این فیلم را بازی می‌کند.

طبق گفته‌ تهیه کننده‌ فیلم، «کوپال» قرار است که آبان ماه امسال در سینماهای سراسر کشور به نمایش عمومی درآید. بعضی از عوامل اصلی این فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: کاظم ملایی، مجری طرح: سیامک کاشف آذر، مشاور هنری و طراح صحنه: محمد اکبری، مدیر فیلمبرداری: مجید گرجیان، طراح چهره ‌پردازی: محمود دهقانی، مدیر تولید: میترا مهتریان، مدیر صدابرداری: حامد صمدزاده، طراحی و ترکیب صدا: حسین قورچیان، موسیقی متن: بابک میرزاخانی، تدوین: عماد خدابخش- کاظم ملایی، دستیار اول و برنامه ریز: مهرنوش حسینی، طراح لباس: میترا آسیایی، منشی صحنه: صفورا برسان، جلوه‌های تصویری و عنوان بندی: امیر مهران.

بیست و دومین جشنواره بین المللی فیلم اسپلیت از ۹ تا ۱۶ سپتامبر مصادف با ۱۸ تا ۲۵ شهریورماه ۹۶، در شهر تاریخی و ساحلی اسپلیت کرواسی در کنار دریای آدریاتیک برگزار می‌شود.