استقبال رئیس فدراسیون سوارکاری از پیشنهاد حداد عادل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرهنگستان زبان و ادب فارسی، غلامعلی حدّاد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در نامهای خطاب به مسعود خلیلی، رئیس فدراسیون سوارکاری کشور، درباره بهکارگیری اسامی ایرانی برای اسبهای شرکتکنندگان در مسابقات سوارکاری و همچین بهرهگیری از واژههای مصوّب فرهنگستان در حوزه این رشته ورزشی نکاتی را پیشنهاد کرد که با استقبال وی مواجه شد.
متن نامه فرهنگستان که بههمراه واژههای مصوّب فرهنگستان در حوزه سوارکاری به این فدراسیون ارسال شده بود، بدین شرح است:
بسمهتعالی
جناب آقای دکتر مسعود خلیلی
رئیس محترم فدراسیون سوارکاری کشور
با سلام، سوارکاری و اسبدوانی از جمله ورزشهایی است که پیشینهای دیرینه در کشور ما دارد و تصور میرود که اصطلاحات و نامهایی که در این حوزه بهکار میرود الفاظ بومی و نامهای زیبای فارسی باشد. متأسفانه غالب اصطلاحات بهکاررفته در این ورزشگاهها و نامهای گذاشتهشده بر روی اسبها فرنگی است که متناسب با روح این ورزش قدیمی در ایران و متناسب با قانون ممنوعیت بهکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه نیست. فرهنگستان در زمینه اصطلاحات سوارکاری معادلهایی را برگزیده است که به پیوست تقدیم میشود. درعینحال، شرکتکنندگان ایرانی میتوانند نام اسبهای خود را با توجه به فرهنگ غنی و زبان زیبای فارسی انتخاب نمایند؛ هرچند، ممکن است نژاد اسبشان ایرانی نباشد. نام خاص یک اسب لزوماً نباید متناسب با نژاد آن باشد، برای نمونه نام لطیفه برای اسبی که نژاد آن گلد اسفینک است.
تقاضا دارد ترتیبی اتخاذ فرمایید که اصطلاحات مصوّب فرهنگستان در این حوزه در میدانهای سوارکاری و در این رشته ورزشی به کار گرفته شود و با تمهیداتی، صاحبان اسبها به سمت استفاده از نامهای زیبای ایرانی ترغیب شوند.
غلامعلی حداد عادل
همچنین مطبق همین گزارش، پاسخ رئیس فدراسیون سوارکاری کشور به پیشنهاد حداد عادل هم به شرح زیر است:
بسمهتعالی
جناب آقای دکتر غلامعلی حدادعادل
رئیس محترم فرهنگستان زبان و ادب فارسی
با سلام و احترام،
ضمن تشکر از بذل توجه فرهنگستان در خصوص استفاده از الفاظ فارسی در نامگذاری اسبهای ورزشی و نیز بهکارگیری اصلاحات حوزههای مختلف این ورزش، به استحضار میرساند، پیرو تأکیدات قبلی و بهصورت بخشنامه، مؤکداً اعلام گردید از ثبت هویت و نامگذاری اسبهای تولید داخل با نامهای خارجی شدیداً خودداری گردد.
از ارسال مجموعه واژههای ورزشی بسیار سپاسگزارم و قطع و یقین در بهکارگیری اصلاحات و واژهها از مجموعه مزبور بهرهبرداری مفید خواهد شد.
مسعود خلیلی
رئیس فدراسیون سوارکاری
