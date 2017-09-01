سرهنگ نادر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حوالی ساعت ٤:٢٦ بامداد جمعه یک دستگاه اتوبوس ولوو با ٤٥ سرنشین حامل دانش آموزان دختر شهرستان های رودان و میناب که از بندرعباس به سمت شیراز در حال تردد بود، در محور داراب - بندرعباس واژگون شد.

وی افزود: متاسفانه در این حادثه ١٠ تن کشته و ٣٥ تن مجروح شدند که ٢٢ تن از مجروحان سرپایی و ١٣ تن بستری شدند که ٣ تن از مجروحان بستری قطع عضو شده اند.

رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا گفت: برابر گزارشات اولیه ماموران پلیس راه استان خستگی و خواب آلودگی راننده علت این حادثه ناگوار بوده است.