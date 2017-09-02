چند طرح تولیدی و صنعتی در کرمانشاه به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه تعدادی طرح و پروژه صنعتی و تولیدی با حضور صالحی نیا معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در شهرک های صنعتی استان کرمانشاه به بهره برداری رسید.

افتتاح خط توسعه تولید فرش ۱۲۰۰ شانه با تراکم ۳۶۰۰ و عرض ۴ متر از برنامه‌های سفر امروز صالحی نیا به کرمانشاه بود، با افتتاح این طرح توسعه ۳۵ نفر بصورت مستقیم و ۲۰۰ نفر غیرمستقیم اشتغالزایی ایجاد شده است.



یحیی خسروی، رئیس هیئت مدیره شرکت فرش در مراسم افتتاح این طرح اظهار داشت: با راه اندازی این خط تولید جدید توانایی تولید فرش ۱۲۰۰ شانه با تراکم ۳۶۰۰ با عرض چهار متر را بدست آوردیم.

خسروی سرمایه گذاری اولیه این واحد را ۲۵ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: برای راه اندازی خط جدید نیز ۱۰ میلیارد تومان دیگر هزینه کردیم.

وی خاطرنشان کرد: این پروژه در سال اول به صورت مستقیم برای ۶۵ نفر و ۴۰۰ نفر غیرمستقیم اشتغالزایی داشت و در این فاز اشتغال مستقیم آن به ۱۰۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم آن به ۶۰۰ نفر رسید.

وی خاطرنشان کرد: این شرکت علاوه بر تامین نیاز داخل کشور، بعد صادراتی هم دارد.

افتتاح واحد تولید پنجره های upvc با تولید ۵۰۰۰ تن سالانه و اشتغال ۲۰ نفر و سرمایه گذاری یک میلیارد تومان، توسط مهندس صالحی نیا معاون صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از دیگر برنامه‌های امروز بود.

همچنین واحد تولیدی انواع فیلتر خودرو توسط صالحی نیا معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت به بهره‌برداری رسید.



مرکز اسقاط خودروهای فرسوده با ظرفیت سالانه ۲۰ هزار تن و سرمایه گذاری ۳ میلیارد تومان و ۳۰ نفر اشتغال مستقیم توسط مهندس صالحی نیا به بهره‌برداری رسید.

صالحی نیا همچنین از واحد تولید پارچه چادری بازدید بعمل آورد و از نزدیک با مشکلات این واحد آشنا شد تا در ستاد ملی تسهیل مطرح شود.

نعمت الله حقیقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه نیز اظهار داشت : امسال ۱۲۰ طرح نیمه تمام صنعتی با سرمایه گذاری هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی ۲۵۰۰نفر در استان به بهره برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: تاکنون ۴۲ واحد از این تعداد با سرمایه گذاری ۱۶۰ میلیارد تومان و اشتغالزایی حدود هزار نفر به بهرداری رسیده است.

حقیقی با اشاره به افتتاح همزمان ۲۴ واحد صنعتی در هفته دولت، تاکید کرد: سرمایه گذاری این واحدها ۵۰ میلیارد تومان و اشتغالزایی آنها حدود ۳۰۰ نفر بود.

وی افزود: در دولت تدبیر و امید در مجموع حدود ۳۰۰ طرح در استان به بهره برداری رسیده که ۱۱۶ طرح آن در سال گذشته بوده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و ‌تجارت استان کرمانشاه یادآوری کرد: طرح مهم قوطی سازی با سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیارد تومان نیز تا دهه فجر به بهره برداری می رسد و واحد ایلیا ذرت نیز با سرمایه گذاری ۶۰ میلیارد تومان در دست احداث است.

حقیقی کرمانشاه را نیازمند مشوق هایی برای توسعه سرمایه گذاری و خصوصا جذب سرمایه های خارجی دانست که دولت کارهای خوبی در این زمینه انجام داده است.

وی عنوان کرد: بخشی از این حمایت ها به صورت فراهم کردن زیرساخت در شهرک های صنعتی و کاهش بهای زمین در شهرک های صنعتی صورت گرفته است.