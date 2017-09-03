خیابان ویلا در صورت توافق شورای شهر به پیاده راه تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سال ۱۳۹۱ و همزمان با دولت نهم خبری منتشر شد که از تبدیل خیابان ویلای تهران( استاد نجات اللهی) به پیاده‌راه صنایع دستی خبر می‌داد. محمدحسن صالحی، معاون صنایع دستی وقت در نشست مسئولان بانک‌های عامل اجرای طرح اختصاص جوایز به صنایع دستی اعلام کرده بود: رییس شورای شهر با وجود آنکه نظر مساعدی درباره پیاده‌راه کردن برخی خیابان‌ها در تهران ندارد اما با پیاده کردن این طرح در خیابان ویلا موافقت کرده است.

صالحی تأکید کرده بود: بهترین محل برای تبدیل به بازارچه صنایع‌دستی در تهران، خیابان ویلاست و ما نباید دنبال احداث فضاهای غیرواقعی باشیم یا بخواهیم جایی تازه به بازارچه ‌ها اختصاص دهیم آن هم در شرایطی که خیابان‌هایی مثل خیابان ویلا آماده تبدیل به بازارچه صنایع دستی هستند. بنابراین اگر شهرداری این خیابان را پیاده‌راه کند با تاییدی که از رییس شورای شهر تهران گرفته‌ایم این خیابان تبدیل به یک بازارچه دائمی صنایع‌دستی می‌شود.

وی در تشریح امتیازات و ویژگی‌های این خیابان برای اجرای این طرح هم گفته بود: اکثر صرافی‌ها، هتل‌ها و آژانس‌های قدیمی در این منطقه است؛ می‌توان رستوران‌های سنتی، داروخانه‌های سنتی و مراکز فروش لباس‌های سنتی را در این خیابان متمرکز کرد تا تبدیل به یک مجموعه کامل گردشگری شود. اگر این خیابان از ابتدای کریمخان تا طالقانی، حالت پیاده راه به خود بگیرد و ساختمان‌های دولتی واقع در این محدوده به این امر واگذار شوند شاهد رونق فراوان بازار صنایع‌دستی در تهران و ایجاد محلی زیبا برای شهروندان و توریست‌های خارجی خواهیم بود.

ضرورت رونق گردشگری کم شتاب

سه سال گذشت. ۳۰ خرداد ۱۳۹۴ رجبعلی خسروآبادی، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر از نامه‌نگاری و تشکیل جلسه با شورای شهر و معاونت ترافیک خبر داد و گفت: ما با معاونت ترافیک تهران صحبت کرده‌ایم تا خیابان و مسیر جایگزینی را تعریف کنند. چراکه در تهران بهترین محل برای تبدیل به بازارچه صنایع‌دستی، خیابان ویلاست و ما نباید دنبال احداث فضاهای تازه و غیرواقعی باشیم، در حالی‌که خیابان‌هایی مثل خیابان ویلا آماده تبدیل شدن به بازارچه است.

حالا نزدیک به پنج سال از زمانی که طرح تبدیل خیابان ویلا به پیاده راه مطرح شده گذشته است. بار دیگر به سراغ مدیرکل میراث میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران رفته و این پرسش را با او در میان گذاشته ایم. رجبعلی خسروآبادی ابراز امیدواری کرد که شورای شهر جدید، توجه ویژه ای به این مساله داشته باشد و گفت: تجربه ما در سی تیر، تجربه موفقی بود و به ما نشان داد که می توان مردم را در حوزه گردشگری سامان داد.

مدیرکل میراث فرهنگی و صنایع دستی استان تهران به ضرورت وجود گردشگری کند اشاره و بیان کرد: ما زمانی که خیابان سی تیر را از آسفالت به پیاده راه تبدیل کردیم، حرکت و رفت و آمد ماشین ها در این خیابان را متوقف نکردیم فقط کند شدن حرکت باعث شد تا موزه ملی و آبگینه و زیبایی های این خیابان دیده شود حالا شب ها، در سی تیر، جا برای سوزن انداختن باقی نمانده است.

خسروآبادی با اشاره به ویژگی های مثبت پیاده راه شدن خیابان استاد نجات الهی گفت: اگر خیابان ویلا به پیاده راه تبدیل شود، این سنگفرش روی بازار مردم حرکت می کند. به عبارتی ما از سرعت کم کنیم و موجب می شویم تا فروشگاه های صنایع دستی دیده شوند. چرا که ما وقتی در یک شهر پیاده روی می کنیم، خوبی ها و بدی هایش را درک می کنیم وگرنه با رانندگی در اتوبان که شهر و حس و حالش را نمی شناسیم. از این رو با اعضای جدید شورای شهر جلسه داشته ایم تا خیابان استاد نجات الهی به پیاده راه تبدیل شود.