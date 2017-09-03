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۱۲ شهریور ۱۳۹۶، ۱۶:۱۷

نهمین دوره آزمون سراسری حفظ کل قرآن مهد قرآن برگزار می شود

نهمین دوره آزمون سراسری حفظ کل قرآن مهد قرآن برگزار می شود

نهمین دوره آزمون سراسری حفظ کل قرآن «ترنم وحی» با همکاری مهد قرآن رفسنجان و میزبانی مس سرچشمه از روز چهاردهم شهریور ماه آغاز می شود و تا جمعه هفدهم شهریور ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه های نهمین دوره آزمون سراسری حفظ کل قرآن «ترنم وحی» از روز چهاردهم شهریور ماه آغاز می شود و تا جمعه هفدهم شهریور ادامه خواهد داشت. این برنامه با همکاری مهد قرآن رفسنجان و میزبانی مس سرچشمه برگزار خواهد شد .

تعداد ۱۱۷ حافظ کل از ۱۷ استان در مرحله کشوری آزمون ترنم وحی شرکت دارند که آزمون های شفاهی حفظ کل خواهران روز چهارشنبه ۱۵ شهریور صبح و بعد از ظهر و روز پنجشنبه صبح در محل فرهنگسرای مس سرچشمه انجام می شود و همچنین آزمون کتبی ترجمه و تدبر قرآن با حضور تمامی حافظان کل قرآن (خواهر و برادر) بعد از ظهر همین روز برگزار می شود .

به گفته محمود کریمی معاون آموزش مؤسسه کشوری مهد قرآن آزمون شفاهی حفظ کل قرآن برادران نیز با قضاوت داوران بین المللی کشورمان روز پنجشنبه شانزدهم شهریور ماه انجام می‌شود.

آئین اختتامیه نهمین دوره سراسری آزمون حفظ کل قرآن ترنم وحی و تجلیل از حافظان و خادمان قرآن روز جمعه هفدهم شهریور ماه با حضور شخصیت های کشوری و استانی در محل سینما آزادی شهر مس سرچشمه برگزار می گردد.

کد مطلب 4077530
سارا فرجی

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