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۱۲ شهریور ۱۳۹۶، ۲۱:۰۸

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر:

تاریخ نشان داده به ظالمان نباید اعتماد کرد

تاریخ نشان داده به ظالمان نباید اعتماد کرد

بوشهر- نماینده ولی فقیه در استان بوشهر گفت: تاریخ نشان داده است که نباید به ظالمان اعتماد کرد چرا که مانند آتش تمام بنیان جامعه را تباه خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفائی بوشهری در آیین یکصد و دومین سالگرد شهادت رئیسعلی دلواری اظهار داشت: در تاریخ مبارزات ضد استکباری جهان مانند آمریکای جنوبی، آفریقا و آسیا،  نهضت مبارزاتی مردم استان بوشهر به رهبری عالمان بزرگی چون علامه بلادی، مجتهد برازجانی، مجتهد اهرمی و رئیس علی دلواری جایگاهی مهم دارد.

وی افزود: قیام مردم تنگستان به گونه ای بود که انگلستان هیچگاه بعد از شکست در بوشهر به کشوری حمله نظامی نکرده است.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر بیان کرد: رئیسعلی دلواری نماینده یک سردار در تراز اسلام و شناسنامه ضد استکباری جنوب ایران محسوب می شود.

امام جمعه بوشهر تصریح کرد: سردار شهید رئیسعلی دلواری با بهره‌گیری از فرمایشات علما و روحانیان توانست با بصیرت و آگاهی  در جنگی نابرابر پیروز شود.

آیت الله صفایی بوشهری در خصوص ویژگی‌های شهید رئیسعلی دلواری خاطرنشان کرد: دین مداری اولین ویژگی بارز رئیسعلی دلواری بود که توانست با بهره‌گیری از این ویژگی و با استکبارستیزی، نام خود و دیگر مبارزان را تا همیشه در تاریخ کشور زنده نگه دارد.

‫وی عنوان کرد: ولایت مداری یکی دیگر از ویژگی‌های رئیسعلی دلواری بود چرا که هیچگاه بدون اجازه مجتهد کاری انجام نمی داد و پس از اذن گرفتن از عالمان دینی توانست حرکتی ماندگار را بیافریند.

امام جمعه بوشهر بیان کرد: بصیرت و آگاهی یکی دیگر از ویژگی‌های رئیسعلی دلواری بود، چرا که در زمانی که دولت وقت افتخار داشت زیر چتر استکبار باشد با کمک مردم و عالمان نشان دادند که این کشور جایی برای بیگانگان نیست.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر اظهار کرد: بصیرت و آگاهی به انسان قدرت می دهد، چراکه انسان می داند در چه موقعیت و شرایطی از تاریخ چه کاری انجام دهد.

آیت الله صفایی بوشهری خاطرنشان کرد: تاریخ نشان داده نباید به ظالمان اعتماد کرد چرا که مانند آتش تمام بنیان جامعه را تباه خواهد کرد.

وی گفت: مجاهدت و شجاعت از دیگر  ویژگی‌های رئیسعلی دلواری بود چرا که با دستان خالی و ایمان بالا در مقابل تجهیزات بزرگ انگلیس ایستاد و شجاعانه از ایران و اسلام دفاع کرد.

امام جمعه بوشهر بیان کرد: اکنون نیز با شهادت رئیسعلی دلواری و دیگر مبارزان این حرکت ها با این ویژگی ها از بین نرفته بلکه به تعداد افراد با این ویژگی ها در کشور ما اضافه شده است.

کد مطلب 4077738

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