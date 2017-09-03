تاریخ نشان داده به ظالمان نباید اعتماد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفائی بوشهری در آیین یکصد و دومین سالگرد شهادت رئیسعلی دلواری اظهار داشت: در تاریخ مبارزات ضد استکباری جهان مانند آمریکای جنوبی، آفریقا و آسیا، نهضت مبارزاتی مردم استان بوشهر به رهبری عالمان بزرگی چون علامه بلادی، مجتهد برازجانی، مجتهد اهرمی و رئیس علی دلواری جایگاهی مهم دارد.

وی افزود: قیام مردم تنگستان به گونه ای بود که انگلستان هیچگاه بعد از شکست در بوشهر به کشوری حمله نظامی نکرده است.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر بیان کرد: رئیسعلی دلواری نماینده یک سردار در تراز اسلام و شناسنامه ضد استکباری جنوب ایران محسوب می شود.

امام جمعه بوشهر تصریح کرد: سردار شهید رئیسعلی دلواری با بهره‌گیری از فرمایشات علما و روحانیان توانست با بصیرت و آگاهی در جنگی نابرابر پیروز شود.

آیت الله صفایی بوشهری در خصوص ویژگی‌های شهید رئیسعلی دلواری خاطرنشان کرد: دین مداری اولین ویژگی بارز رئیسعلی دلواری بود که توانست با بهره‌گیری از این ویژگی و با استکبارستیزی، نام خود و دیگر مبارزان را تا همیشه در تاریخ کشور زنده نگه دارد.

‫وی عنوان کرد: ولایت مداری یکی دیگر از ویژگی‌های رئیسعلی دلواری بود چرا که هیچگاه بدون اجازه مجتهد کاری انجام نمی داد و پس از اذن گرفتن از عالمان دینی توانست حرکتی ماندگار را بیافریند.

امام جمعه بوشهر بیان کرد: بصیرت و آگاهی یکی دیگر از ویژگی‌های رئیسعلی دلواری بود، چرا که در زمانی که دولت وقت افتخار داشت زیر چتر استکبار باشد با کمک مردم و عالمان نشان دادند که این کشور جایی برای بیگانگان نیست.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر اظهار کرد: بصیرت و آگاهی به انسان قدرت می دهد، چراکه انسان می داند در چه موقعیت و شرایطی از تاریخ چه کاری انجام دهد.

آیت الله صفایی بوشهری خاطرنشان کرد: تاریخ نشان داده نباید به ظالمان اعتماد کرد چرا که مانند آتش تمام بنیان جامعه را تباه خواهد کرد.

وی گفت: مجاهدت و شجاعت از دیگر ویژگی‌های رئیسعلی دلواری بود چرا که با دستان خالی و ایمان بالا در مقابل تجهیزات بزرگ انگلیس ایستاد و شجاعانه از ایران و اسلام دفاع کرد.

امام جمعه بوشهر بیان کرد: اکنون نیز با شهادت رئیسعلی دلواری و دیگر مبارزان این حرکت ها با این ویژگی ها از بین نرفته بلکه به تعداد افراد با این ویژگی ها در کشور ما اضافه شده است.