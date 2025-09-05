به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه بوشهر با گرامیداشت سالگرد شهادت سردار رئیسعلی دلواری اظهار کرد: مقاومت مردم ایران به ویژه در استان بوشهر دارای تاریخی بزرگ است.

وی با بیان اینکه ملت ایران از هیچ تهدیدی هراس ندارد اضافه کرد: اگر دشمنان بخواهند کوچک‌ترین تعرضی به ایران کنند، همه ایران چون رئیسعلی دلواری خواهند شد.

امام جمعه بوشهر اضافه کرد: سردار شهید رئیسعلی دلواری در سن ۳۳ سالگی با ایمان، بصیرت و روحیه مقاومت، حماسه‌آفرید و درس بزرگی به متجاوزان داد. او جان خود را فدای اسلام و میهن کرد.

صفایی بوشهری با تأکید بر اهمیت هفته وحدت، افزود: انسجام دینی و ملی، مؤلفه قدرت ایران است. دشمنان همیشه تلاش کرده‌اند بین اقوام و مذاهب ایران اختلاف ایجاد کنند، اما با هدایت امام راحل و مقام معظم رهبری و بصیرت مردم و علما، این توطئه‌ها خنثی شده است.

خطیب نماز جمعه بوشهر با اشاره به فرارسیدن بازگشایی مدارس، از مردم خواست تا به دانش‌آموزان نیازمند کمک کنند و گفت: نباید گذاشت هیچ دانش‌آموزی به دلیل مشکلات مالی از تحصیل بازبماند یا با لباس و کیف و کفش نامناسب به مدرسه برود.

لزوم رفع مشکلات مردم

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر همچنین هفته دولت را گرامی داشت و از خدمات شهدای دولت، از جمله شهیدان رجایی، باهنر، رئیسی و عبداللهی، تقدیر کرد و از دولت خواست تا برای حل مسائل اساسی مانند ناترازی انرژی، برنامه‌ریزی دانش‌بنیان و پایدار انجام دهد.

خطیب نماز جمعه بوشهر با استناد به آیات قرآن کریم و روایات اهل‌بیت (ع)، مرگ را تحول و ورود به زندگی جدید خواند و تأکید کرد: مرگ تمام شدن عمر انسان نیست، بلکه پایان بخش محدود و موقت زندگی و ورود به مرحله‌ای بی‌نهایت و جاودانه است.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با تقسیم‌بندی یهودیان صدر اسلام به دو گروه همراهان و مخالفان پیامبر (ص)، خاطرنشان کرد: این مرگ برای همه قطعی است؛ و بر اساس آیات قرآن هر انسانی چشنده مرگ است.

امام جمعه بوشهر با تأکید بر مسئله حساب‌رسی اعمال در دنیا، گفت: خداوند به همه امور آشکار و پنهان، حتی آنچه در دل‌هاست، آگاه است و اعمال انسان در دنیا، نوع زندگی او در آخرت را مشخص می‌کند ادامه داد: اگر انسان در دنیا اعمال خیر، ایمان، تقوا و اخلاق نیکو داشته باشد، زندگی بی‌نهایت پس از مرگ، سرشار از نور و آرامش خواهد بود؛ و اگر دچار گناه و بی‌ایمانی شود، این زندگی جاودانه سراسر عذاب است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر با بیان روایتی از پیامبر اکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع)، بر لزوم استفاده از فرصت محدود دنیا برای آبادانی آخرت تأکید و تصریح کرد: تنها چیزی که پس از مرگ همراه انسان می‌ماند، اعمال اوست؛ نه مال و نه مقام. پس باید همواره به فکر عمل صالح بود.

عضو مجمع نمایندگان مجلس خبرگان رهبری به شدت از مواضع دوگانه و تاریخ استعماری کشورهای اروپایی در قبال ایران انتقاد کرد و بر مقاومت و وحدت ملی در برابر فشارهای بین‌المللی تأکید کرد.

رویکرد خصمانه و یک‌بعدی غرب در قبال ملت ایران

وی با اشاره به اتهامات اخیر اروپاییان مبنی بر عدم اجرای تعهدات ایران در برجام، گفت: کشورهای اروپایی با سابقه‌ای سراسر از استعمار، جنایت و جنگ‌افروزی، امروز خود را به جای طلبکار نشان می‌دهند، درحالی که در واقع بدهکاران تاریخی ملت ایران و دیگر کشورهای تحت ستم هستند.

صفایی بوشهری با بیان اینکه برخی کشورهای اروپایی به دنبال اجرایی شدن مکانیزم ماشه و اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران در شورای امنیت هستند تصریح کرد: این اقدام تحت فشار صهیونیست‌ها و آمریکا صورت می‌گیرد و نشان‌دهنده ادامه رویکرد خصمانه و یک‌بعدی غرب در قبال ملت ایران است.

خطیب نماز جمعه بوشهر ادامه داد: مردم ایران به شما می‌گویند: یک بار دیگر متن برجام را بخوانید! ببینید کدام کشور به تعهدات خود، بلکه فراتر از آن عمل کرد؟ کدام طرف پیمان را پاره کرد؟ و کدام‌یک به تعهداتش پایبند نماند؟

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با تأکید بر بی‌انصافی تاریخی غرب، افزود: اگر ذره‌ای انصاف داشتید که تاریخ ثابت کرده ندارید، می‌دیدید که آمریکا با وجود امضای برجام، آن را پاره کرد و شما حتی یک کلام هم از آن نگفتید. خود شما نیز که پای این توافقنامه امضا گذاشتید، به هیچ‌یک از تعهدات خود عمل نکردید.

امام جمعه بوشهر با اشاره به سابقه استعماری و جنایت‌بار کشورهایی مانند انگلیس، فرانسه و آلمان، خاطرنشان کرد: تاریخ، جنایات شما را فراموش نخواهد کرد. امروز شما که بدهکاران تاریخی ملت‌های تحت ستم هستید، در قاموس طلبکار ظاهر شده‌اید. این همان روحیه فرعونی و استکباری شماست.

وی با قاطعیت اعلام کرد: ملت ایران، رهبری، دولت و نیروهای مسلح ایران، از هیچ تهدیدی نمی‌هراسند. شما هرچه می‌خواهید بکنید؛ ما در مسیر مقاومت و دفاع از حقوق خود ایستاده‌ایم.