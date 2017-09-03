توقف باور نکردنی تیم پر ستاره فرانسه مقابل لوکزامبورگ

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های ملی فوتبال فرانسه و لوکزامبورگ یکشنبه شب در گروه A رقابتهای مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه برابر هم قرار گرفتند که این عجیب با تساوی بدون گل خاتمه یافت.

فرانسه که خود را برای یک برد پرگل آماده کرده بود هر چه زد به در بسته خورد و برابر دفاع اتوبوسی حریف نتوانست گلزنی کند. امباپه، ژیرو و گریزمان هر سه مهاجم فرانسه در نیمه دوم تعویض شدند با این حال لوکزامبورگ یازده نفره دفاع کرد و یک شگفتی بزرگ را در خاک فرانسه رقم زد.

فرانسوی ها با این تساوی ۱۷ امتیازی شدند و بار دیگر در صدر جدول گروه A ایستادند. سوئد با ۱۶ امتیاز در رده دوم قرار گرفت.