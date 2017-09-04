بهبود وضعیت بهداشت در مناطق روستایی استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کشمیری ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از خانه بهداشت چاه خانی دشتستان اظهار داشت: جای بسی خرسندی و تشکر دارد که بهورزان عزیز ما در خانه‌های بهداشت سراسر استان کار رصد سلامت مردم را به‌خوبی و با دقت بالا انجام می‌دهند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار داشت: بهورزان با آموخته‌ها، تجربه‌ها و ارتباط عمیق و مؤثر خویش نقشی کم‌نظیر در ساماندهی و گسترش خدمات سلامت در مناطق روستایی ایفا می‌کنند.

کشمیری افزود: افتخار داریم که بگوییم بسیاری از فعالیت‌ها در سطح روستا از قبیل کاهش مرگ‌ومیر مادران، نوزادان و کودکان، پوشش واکسیناسیون، مراقبت‌های گروه‌های هدف، افزایش آگاهی مردم در ارتباط بافرهنگ سلامت، کنترل بیماری‌های واگیر و غیر واگیر به‌جز باهمت والای بهورزان میسر نمی‌شد.

وی بیان کرد: بهورزان بهترین پیام‌آوران سلامت هستند که با کمترین هزینه و امکانات با تلاش و فعالیت شبانه‌روزی از سلامت مردم صیانت می‌کنند.

این مقام مسئول گفت: ارتقای شاخص‌های بهداشتی در سراسر کشور و به‌ویژه استان بوشهر مرهون زحمات شبانه‌روزی این بزرگواران است که نقطه اتکای سیستم بهداشتی هستند.

کشمیری بابیان اینکه به‌روز بودن سطح علمی بهورزان اهمیت به سزایی دارد و افزود: مسئولین دانشگاه علوم پزشکی بوشهر همواره قدردان فعالیت ارزشمند بهورزان در تأمین بهداشت روستاییان هستند.

وی تصریح کرد: می‌بایست کارهای بزرگی که در حوزه سلامت و به‌ویژه توسط بهورزان در خانه‌های بهداشت صورت گرفته را به نحو شایسته به اطلاع مردم رساند تا مردم در جریان ازخودگذشتگی‌های این عزیزان باشند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ضمن بازدید از سامانه سیب خانه بهداشت چاه خانی شهرستان دشتستان و تشکر از تمامی همکاران بهداشتی سراسر استان به‌ویژه دکتر عبدالمحمد خواجه ئیان معاون بهداشتی دانشگاه و دکتر حسین دارابی رییس شبکه بهداشت و درمان دشتستان لوح تقدیری را به‌رسم یادبود به نمایندگی از تمامی بهورزان استان تقدیم صدیقه برزگر پیشور، بهورز این خانه بهداشت کرد.