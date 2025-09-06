بهورزان سربازان گمنام حوزه سلامت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، اله‌کرم اخلاقی ظهر شنبه در آئین گرامیداشت روز بهورز در شهرستان جم اظهار داشت: با توجه به وجود صنایع بزرگ و جمعیت شناور در جنوب استان، باید تمهیدات ویژه‌ای برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی اندیشیده شود تا در زمان بروز حوادث احتمالی، کمترین آسیب متوجه شهروندان گردد.

وی با اشاره به همراهی مسئولان شهرستان جم با بهداشت و درمان، به‌ویژه فرماندار این شهرستان، افزود: با شناختی که از مسئولان داریم، نسبت به آینده حوزه سلامت جم خوش‌بین هستیم و دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز برای رفع موانع موجود در این حوزه تلاش خواهد کرد.

اخلاقی ادامه داد: تا جایی که قانون اجازه دهد، دغدغه‌های بهورزان را پیگیری و پاسخ خواهیم داد و در بخش رفاهی نیز تلاش می‌کنیم سطح رفاه کارکنان دانشگاه، ازجمله بهورزان، به استاندارد مطلوب نزدیک شود.

همچنین تیم مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، در نشستی که با فرماندار شهرستان جم داشتند، مسائل و مشکلات موجود را بررسی و در خصوص پیشرفت و ارتقا حوزه سلامت به گفتگو پرداختند.

مراسم گرامیداشت روز بهورز با حضور رئیس، معاونین و مدیران دانشگاه علوم پزشکی استان، رؤسای شبکه‌های بهداشت و درمان، بهورزان شهرستان‌های جنوب استان و نمایندگان بهورزی شهرستان‌های کل استان و مسئولان شهرستان جم برگزار و از بهورزان نمونه تقدیر شد.